The Guardian (Великобритания): на саммите НАТО Макрон схлестнулся в споре с Эрдоганом и Трампом

Трамп упрекнул Макрона за его критику в адрес альянса НАТО, а с лидером Турции французский президент поссорился из-за курдов. Ощущение разлада, отражающее более масштабные разногласия касательно будущих задач НАТО, возникло после пресс-конференций с участием Трампа, отмечает автор.

Разобщенность НАТО проявилась в полной мере в день открытия саммита лидеров стран - членов этого альянса в Лондоне. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в сговоре с марионеточными силами "Исламского государства"*, а Дональд Трамп назвал критическое высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО оскорбительным и "очень, очень неприятным".

Со своей стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова пригрозил наложить вето на план НАТО по защите стран Балтии, если члены НАТО не согласятся с его оценкой, что курдские боевики в Сирии, действующие у границы с Турцией, являются террористами, - Макрон и Пентагон с этим не согласны.

Между тем Трамп продолжил настаивать, что не выполняющие свои обязательства члены НАТО должны увеличить расходы на оборону. Он предупредил, что, если они этого не сделают, он рассмотрит возможность введения торговых санкций.

Ощущение разлада, отражающее более масштабные разногласия касательно будущих задач НАТО, возникло в результате серии весьма показательных пресс-конференций с участием Трампа.

Борис Джонсон, который принимает у себя саммит НАТО в этом году, по большей части старался держаться в тени, но при этом организовал встречу на Даунинг-стрит в попытке выработать общий европейско-турецкий подход к кризису на северо-востоке Сирии, откуда десятки тысяч сирийских курдов были вынуждены уйти из-за вторжения Турции и ее агентов в октябре.

В основе критических высказываний Макрона о "смерти мозга" НАТО лежало его негодование по поводу отказа Турции прислушаться к мнению других членов альянса в вопросе этого вторжения. Турция проконсультировалась только с Трампом, и тот дал зеленый свет, что привело к мощной негативной реакции внутри США.

Во вторник, 3 декабря, Макрон несколько раз предупредил о том, что ИГИЛ возвращается в Сирию благодаря вторжению Турции, поскольку это вторжение привело к ослаблению преимущественно курдских Демократических сил Сирии, в том числе Отрядов народной самообороны, которые были главной опорой в борьбе против ИГИЛ*. В какой-то момент Макрон обвинил Турцию в сотрудничестве с марионеточными силами ИГИЛ.

Макрон заявил, что он поддерживает выработку более масштабных задач НАТО, в том числе борьбу с терроризмом, но добавил: "Мне жаль, что у нас нет единого определения терроризма. Когда я смотрю на Турцию, - сейчас они сражаются против тех, кто сражается вместе с нами, кто сражался вместе с нами плечом к плечу против ИГИЛ. А иногда они даже сотрудничают с марионетками ИГИЛ". По словам Макрона, Турции необходимо, наконец, определиться со своим отношение к этим группам.

Он добавил: "Я понимаю, что сейчас они хотят заблокировать все декларации на этом саммите, если мы не согласимся с их определением терроризма. Но мы не согласны с этим определением".

Президент Франции также спросил, как Турция может быть членом альянса НАТО и покупать у России зенитные ракетные комплексы С-400. "Технически это невозможно", - сказал он.

Как и большинство лидеров стран альянса Макрон считает, что присутствие сделанных в России оборонных комплексов внутри НАТО оставляет военную технику НАТО, включая истребители F-35, незащищенными перед российской военной разведкой.

Когда репортеры спросили Трампа о том, собираются ли Соединенные Штаты вводить санкции против Турции в связи с ее решением купить С-400, как того требует американский конгресс, президент ответил, что он изучает этот вопрос.

Затем Трамп заявил - ошибочно, - что Турции пришлось согласиться на покупку С-400, потому что Барак Обама отказался продать Турции американские противоракетные комплексы "Патриот". "Очень долгое время Турция хотела купить комплексы "Патриот"", - сказал Трамп, добавив, что Обама отказался их ей продать.

На самом деле администрация Обамы несколько раз предлагала Турции приобрести эти системы, но Эрдоган отказывался, потому что предложенная Соединенными Штатами сделка не предполагала передачу базовых технологий "Патриота".

После этих заявлений Трампа касательно позиций Турции Макрон решил вмешаться. "Это их собственное решение, - сказал он, имея в виду Турцию и добавив, что Европа тоже предлагала Эрдогану купить системы ПВО. - Даже при наличии европейской альтернативы, которая полностью согласовывалась с требованиями НАТО, они решили нарушить требования альянса".

Затем Трамп спросил Макрона, готов ли тот взять некоторых из тех иностранных боевиков, которых Америка захватила в Сирии и Ираке. Трамп сказал: "Сейчас в Сирии у нас за решеткой находится огромное множество захваченных боевиков, в основном из Европы. Не хотели бы вы взять себе нескольких милых боевиков ИГИЛ? Я могу вам их отправить. Вы даже можете забрать всех, если хотите".

Когда Макрон ему ответил общими фразами касательно будущего статуса террористов ИГИЛ, Трамп сказал: "Вот почему он такой великолепный политик. Это один из самых блестящих "неответов", которые я когда-либо слышал. Все нормально".

В ходе этого напряженного разговора Макрон сказал: "Давайте будем серьезными. Действительно, к вам прибывают боевики из Европы. Но это меньшая часть той масштабной проблемы, с которой мы сталкиваемся. Я думаю, что сейчас приоритет номер один, - поскольку мы эту проблему еще не решили, - это избавиться от ИГИЛ".

На более ранней пресс-конференции Трамп высказывался о Макроне в более грубых формулировках, заявив, что комментарии французского президента касательно смерти мозга НАТО были "очень, очень неприятными".

"Я думаю, это прозвучало оскорбительно для множества различных сил, - отметил Трамп. - Вы просто не имеете права делать такие заявления касательно НАТО. Это крайне неуважительно".

Между тем однажды Трамп сам назвал альянс НАТО устаревшим.

С того момента, как турецкие войска вторглись на северо-восток Сирии в октябре, Макрон утверждал, что этот шаг представляет собой катастрофическое отступление от важнейшего приоритета - от задачи уничтожить ИГИЛ. Макрон также был крайне недоволен тем, что Соединенные Штаты начали выводить из той зоны своих военных, фактически передав авиабазы россиянам.

В попытке продемонстрировать солидарность с сирийскими курдами Макрон принял в Париже политических лидеров курдских Отрядов народной самообороны, похвалив их за жертвы, на которые те пошли, чтобы уничтожить ИГИЛ.

Хотя Трамп часто положительно отзывался об Эрдогане, многие члены его администрации настроены более критически. В интервью агентству Рейтер министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) согласился с Макроном в том, что альянс НАТО не может признать Отряды народной самообороны террористической организацией. Эспер сказал: "Посыл для Турции заключается в том, что нам необходимо двигаться вперед в вопросах этих планов реагирования, и что ее опасения не должны этому препятствовать".

"Единство альянса, готовность альянса означают, что необходимо концентрироваться на более масштабных задачах, и такой более масштабной задачей является боеготовность альянса НАТО. Не все готовы поддержать их программу. Не все видят те угрозы, которые видят они".

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* "Исламское государство", ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России

Патрик Уинтур (Patrick Wintour)