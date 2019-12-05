"Мотовилихинские заводы" поставили в российскую армию более 70 единиц ствольной и реактивной артиллерии в рамках ГОЗ на 2019 год

Производство РСЗО и тяжелой артиллерии существенно увеличится в 2020 году

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - "Мотовилихинские заводы" завершили выполнение гособоронзаказа 2019 года, сообщает пресс-служба группы предприятий.

"Группа предприятий "Мотовилихинские заводы" поставила свыше 70 единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также запасные части и принадлежности министерству обороны РФ в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

Глава группы Александр Анохин заявил, что в следующим году объем поставляемой продукции будет сильно увеличен.

"В будущем году нам предстоит большая работа - объем заказа существенно увеличится", - сказал Анохин, чьи слова приводят в пресс-службе.

Кроме того, в текущем году ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (входит в "Мотовилихинские заводы") в совокупности отремонтировало свыше 30 единиц буксируемых гаубиц "Мста-Б" и самоходных гаубиц "Гвоздика", провело капитальный ремонт и модернизацию боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Поставка военной техники в подразделения Минобороны России завершилась на прошлой неделе.

Ранее, в октябре, предприятие завершило комплекс работ по ремонту и модернизации порядка 20 боевых машин реактивных систем залпового огня РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г". Техника уже поступила на вооружение в подразделения Минобороны России.