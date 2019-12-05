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Интерфакс-АВН

Учения по приготовлению кораблей к бою и походу прошли на Черноморском флоте РФ

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Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе
Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ провели учения по организации экстренного приготовления корабля к бою и походу, сообщил официальный представитель флота Алексей Рулев.

"На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск проведено специальное корабельное учение "Заступление корабля в боевое дежурство", - сказал Рулев.

На учениях моряки отработали действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении на корабле боевой тревоги, осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против "средств воздушного нападения противника", а также проверили организацию приготовления кораблей к заступлению на боевое дежурство, сообщил представитель флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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