Учения по приготовлению кораблей к бою и походу прошли на Черноморском флоте РФ

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ провели учения по организации экстренного приготовления корабля к бою и походу, сообщил официальный представитель флота Алексей Рулев.

"На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск проведено специальное корабельное учение "Заступление корабля в боевое дежурство", - сказал Рулев.

На учениях моряки отработали действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении на корабле боевой тревоги, осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против "средств воздушного нападения противника", а также проверили организацию приготовления кораблей к заступлению на боевое дежурство, сообщил представитель флота.