Патрушев обсудил обстановку на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове с китайскими коллегами

Стороны отдельное внимание уделили военному и военно-техническому сотрудничеству

Шанхай. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи на консультациях по стратегической стабильности обсуждали в Шанхае ситуацию на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин сообщил журналистам, что состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском Регионе, в том числе по ситуации на Корейском полуострове, а также по обстановке на Ближнем Востоке.

Кроме того, была подробно рассмотрена ситуация в области стратегической стабильности, тематика вмешательства других стран во внутренние дела суверенных государств.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов российско-китайского взаимодействия в сфере безопасности. Отдельное внимание уделили военному и военно-техническому сотрудничеству, а также взаимодействию России и Китая на международной арене и в многосторонних форматах", - заявил Аношин.