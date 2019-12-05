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Военное обозрение

В Германии пообещали ответные санкции для США в случае ограничений по "Северному потоку-2"

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Источник изображения: сайт Nord Stream-2

В Германии прокомментировали проанонсированные в США санкции против "Северного потока-2". Напомним, что американские власти решили обложить санкциями европейские компании, которые принимают участие в создании газопровода. Под санкции рискуют попасть компании Германии, Швейцарии, Австрии и других стран Европы.

В Бундестаге заявили о том, что если немецкие компании окажутся под американскими санкциями за строительство "Северного потока-2", то Германия обязательно "даст свой ответ".

Так, представляющий комитет по энергетике немецкого федерального парламента Клаус Эрнст заявил о том, что ответом для США может стать повышение пошлин на американский сжиженный природный газ. Именно СПГ всё последнее время Вашингтон продвигает в Европе. Для его принятия строится терминал на северо-западе Польши.

По словам Клауса Эрнста, действия США в очередной раз дают понять, что американцы никакого внимания не готовы обращать на наличие интересов у Европы.

Эрнст:

Также меня удивляет позиция Киева, который поддержал анонсированные Вашингтоном санкции против европейских компаний.

Немецкий парламентарий дал понять, что таким образом украинские власти фактически сами обрубают контакты для прагматичных экономических отношений с ЕС.

Немецкий политик:

Украина получает большую экономическую и политическую поддержку от Евросоюза и в то же время поддерживает американские санкции экстерриториального характера. В таком случае помощь со стороны ЕС для Украины может оказаться под вопросом.

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