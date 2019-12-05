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Интерфакс-АВН

Военные летчики России и Индии выполнят ряд совместных задач на учении "Индра - 2019"

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Истребители Су-30СМ ВВС
Истребители Су-30СМ ВВС России постройки 2014 года (красные бортовые номера "24" и "25") в ходе российско-индийских учений "Авиаиндра-2014". Самолеты были поставлены ВВС России 19.07.2014. Липецк, сентябрь 2014 года.
Источник изображения: Евгений Волков / russianplanes.net

Владивосток. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи боевых самолетов РФ и Индии в ходе совместного учения "Индра - 2019" отработают ведение учебно-боевых действий в интересах межвидовых группировок войск двух стран, созданных на время учения, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе авиационной части совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра" совместный штаб руководства авиагруппой осуществит планирование операций ВВС в рамках миротворческой деятельности, отработает общие подходы к технике и процедурам действий ВВС на тактическом уровне", - говорится в сообщении.

Так, в рамках учения летный состав от российской стороны пройдет совместное обучение с пилотами ВВС Индии по оказанию авиационной поддержки сухопутным подразделениям, организации противовоздушной обороны. Летчики примут участие в групповых полетах в ходе церемоний открытия и закрытия учения.

Планируется, что в ходе авиационной части учения офицеры объединения ВВС И ПВО Восточного военного округа и ВВС Индии получат практику совместного применения боевой авиации двух стран во взаимодействии с сухопутными войсками и военно-морскими силами, состоится взаимная демонстрация процедур управления воздушным движением.

На земле запланированы совместные теоретические занятия, обмен опытом, проведение товарищеских спортивных соревнований.

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