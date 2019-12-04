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Интерфакс-АВН

Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Киев. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил лидерам стран-членов НАТО, что его страна защищает восточный фланг Североатлантического альянса.

"Мы, нравится вам это или нет, защищаем ваш восточный фланг. А иногда мы слышим: "кто вас об этом просит? Мы никогда не просили вас о том, чтобы защищать наш фланг, мы достаточно способны защищаться", - сказал министр во время конференции "NATO Engages" "на полях" встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне во вторник.

В свою очередь Пристайко спросил, нужен ли вклад Украины и считает ли альянс роль Киева настолько же важной, насколько важной считает Украина роль НАТО в регионе Восточной Европы.

"У нас 14 тыс. людей погибло ... и мы вскользь обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", - отметил министр.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
04.12.2019 15:15
Столтенберг:
-Мо-ло-дец!
(Хлопай по плечу пана Пристайко)
-Свободен.
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