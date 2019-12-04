Совместные военно-морские учения Ирана, РФ и КНР пройдут в северной части Индийского океана - иранский контр-адмирал

Дубай. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Совместные учения боевых кораблей Ирана, России и Китая состоятся в конце декабря в северной части акватории Индийского океана, сообщил во вторник командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади.

"В ближайшее время мы проведем совместные учения с военно-морскими силами Китая и России в водах к югу от страны в северной части Индийского океана", - сказал он.

Контр-адмирал сказал, что предварительное планирование военно-морских учений "завершено, и силы готовятся к их проведению".

В конце ноября Ханзади в интервью иранскому агентству "Мехр" заявил, что "совместные военные учения Ирана, России и Китая, которые, надеюсь, пройдут в следующем месяце, пошлют миру сигнал о том, что эти три страны достигли значимого стратегического уровня отношений".

"Предстоящие учения посылают миру сигнал о том, что любые вопросы безопасности на море должны учитывать интересы всех вовлеченных стран", - сказал контр-адмирал.

"Мы не поощряем меры по обеспечению безопасности, которые предпринимаются в интересах только одной страны, игнорируя безопасность других", - подчеркнул иранский военачальник.

Он также заявил о неприемлемости ситуации, когда "одна страна прибегает к силе и тактике запугивания, ограничивая транспортировку нефти другой страной в международных водах".

Ранее Ханзади сообщил, что трехсторонние учения пройдут, в том числе, в Ормузском проливе и Персидском заливе.