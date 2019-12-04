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Интерфакс-АВН

Совместные военно-морские учения Ирана, РФ и КНР пройдут в северной части Индийского океана - иранский контр-адмирал

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Военные учения Ирана в Ормузском проливе
Военные учения Ирана в Ормузском проливе.
Источник изображения: © REUTERS / Fars News/Hamed Jafarnejad

Дубай. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Совместные учения боевых кораблей Ирана, России и Китая состоятся в конце декабря в северной части акватории Индийского океана, сообщил во вторник командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади.

"В ближайшее время мы проведем совместные учения с военно-морскими силами Китая и России в водах к югу от страны в северной части Индийского океана", - сказал он.

Контр-адмирал сказал, что предварительное планирование военно-морских учений "завершено, и силы готовятся к их проведению".

В конце ноября Ханзади в интервью иранскому агентству "Мехр" заявил, что "совместные военные учения Ирана, России и Китая, которые, надеюсь, пройдут в следующем месяце, пошлют миру сигнал о том, что эти три страны достигли значимого стратегического уровня отношений".

"Предстоящие учения посылают миру сигнал о том, что любые вопросы безопасности на море должны учитывать интересы всех вовлеченных стран", - сказал контр-адмирал.

"Мы не поощряем меры по обеспечению безопасности, которые предпринимаются в интересах только одной страны, игнорируя безопасность других", - подчеркнул иранский военачальник.

Он также заявил о неприемлемости ситуации, когда "одна страна прибегает к силе и тактике запугивания, ограничивая транспортировку нефти другой страной в международных водах".

Ранее Ханзади сообщил, что трехсторонние учения пройдут, в том числе, в Ормузском проливе и Персидском заливе.

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Индия
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Китай
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Военные учения
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