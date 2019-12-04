В 70-летие НАТО Москва сеет раздор внутри альянса: терроризм — новый враг (Al Araby, Великобритания)

Удастся ли членам НАТО преодолеть разногласия, которые, даже если не прямо, но косвенно касаются России? В этом заключается главный вопрос и ожидания от юбилейного саммита альянса, проходящего в эти дни в столице Великобритании. Каким образом Москве удалось посеять раздор внутри организации?

Сегодня и завтра состоится саммит НАТО в Лондоне. Спустя 70 лет после своего создания альянс переживает конфликты между странами-членами и изменение отношения к себе как к способному противостоять любой агрессии объединению. Даже президент Франции Эммануэль Макрон, недавно констатировавший "смерть мозга" НАТО, призвал создать "настоящую европейскую армию" для защиты континента, которому, возможно, придется противостоять крупным державам, таким как Россия, Китай и даже Соединенные Штаты.

Саммит должен стать возможностью продемонстрировать силу альянса спустя 70 лет после формирования. Тем временем президент США Дональд Трамп по-прежнему отвергает НАТО в связи с сохраняющейся диспропорцией в расходах на оборону между странами-членами. Трамп назвал НАТО изжившим себя объединением. Накануне саммита премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал поддержки от альянса после того, как Турция подписала военное соглашение с Правительством национального единства Ливии.

"Альянс не может быть равнодушным, когда один член открыто нарушает международное право и открыто выступает против другого члена", - заявил Мицотакис в то время, как мир хочет узнать, продолжат ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Франции Эммануэль Макрон обмениваться оскорблениями в кулуарах саммита.

Поскольку кризисы внутри НАТО вновь ставят под сомнение жизнеспособность объединения, генеральный секретарь Йенс Столтенберг поспешил отреагировать на опасения, заявив, что о "смерти мозга" нет и речи, но необходимо решать противоречия между членами альянса по Ирану, Сирии, торговле и изменению климата. "Сила НАТО в том, что несмотря на разногласия мы в состоянии объединиться вокруг главной задачи: защищать друг друга. И сегодня, когда мы живем в непредсказуемом и нестабильном мире, ответственность альянса возрастает. Именно сегодня нужны такие сильные многосторонние организации как НАТО", - отметил Столтенберг.

Хотя альянс, созданный в 1949 году для противодействия угрозе со стороны Советского Союза, далеко отошел от своих целей и сосредоточился на противостоянии Китаю и борьбе с терроризмом, на фоне призывов европейских стран к сближению с Россией, Москва внимательно следит за этими событиями, пытаясь использовать их в своих интересах.

Президенту России Владимиру Путину удалось сыграть на противоречиях между странами НАТО и внести раскол в их ряды. Его соглашение с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по защите границ страны с Сирией и побудило Анкару вернуться к России, не дав НАТО принять резолюцию по плану защиты стран Балтии и Польши от России, хотя источник в органах безопасности Турции опроверг попытку страны шантажировать альянс путем отказа от плана, поскольку турки имеют полное право использовать вето в рамках НАТО.

Зависимость европейских стран от российских энергоносителей привела к тому, что внимание НАТО сместилось с традиционного врага на терроризм. Другими словами, после пятилетнего действия европейских и американских санкций в отношении России по причине аннексии Крыма в 2014 году, Москва смогла изменить курс НАТО. Она сблизилась со странами, которые прежде были главными защитниками альянса. Разногласия между его членами нарастают, как и призывы к сближению с Россией, особенно со стороны Германии и Франции. Столтенберг тоже решил занять линию на снижение напряженности в отношениях с Москвой. В своем заявлении в Берлине по случаю 70-й годовщины создания альянса он отметил важность начала серьезного диалога с Россией и призвал обратить внимание на нового "врага" - Китай. Он говорил о развитии технологий в этой стране, ее влиянии на мир и упомянул: "У Китая есть сотни ракет, которые имеют большую дальность, чем позволяют международные соглашения".

В этом позиция Столтенберга схожа с позицией президента Франции Эммануэля Макрона. По словам французского лидера, Соединенные Штаты остаются крупнейшим партнером Европы, но нужно также смотреть на Китай. Кроме того, НАТО нужно четче обозначить свой курс и сосредоточиться на общем враге, и это не Россия или Китай, а террористические группы. "Наш общий враг сегодня - это терроризм, который поразил каждую из наших стран", - считает Макрон. Однако, как заметил американский чиновник, на саммите НАТО президент США будет настаивать, что Китай и Россия остаются в числе наиболее крупных угроз для альянса, добавив: "Китай в первую очередь". По мнению чиновника, это неудивительно, ведь многие члены НАТО обеспокоены безразличием России к суверенитету и территориальному единству своих соседей.

Столтенберг осуждает Россию за незаконную аннексию Крыма в июне 2014 года и разработку нового оружия, но некоторое время назад подчеркнул, что НАТО не хочет новой гонки вооружений, холодной войны или размещения ядерных ракет в Европе. Он призвал к началу конструктивного диалога с Россией, улучшению отношений с ней и предотвращению конфликтов.

В интервью The Economist 7 ноября Макрон удивил всех, объявив, что у НАТО наступила "смерть мозга". Он подверг критике альянс за отсутствие координации между Соединенными Штатами и Европой и одностороннюю политику Турции в Сирии: "У вас нет никакой координации по принятию стратегических решений. Мы являемся свидетелями агрессии со стороны нашего партнера по НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту".

Это заявление ещё больше сближает Анкару с Москвой, считавшейся главным врагом альянса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган участвовал в длительных переговорах с Путиным, которые закончились принятием соглашения о выводе курдских Отрядов народной самообороны с турецко-сирийской границы. Этот документ нанес серьезный удар по НАТО и разозлил Вашингтон, особенно после приобретения Анкарой российской системы С-400.

Американская газета The Wall Street Journal назвала шаг Турции в сторону России предательством союзников: "Турция приобрела российскую противовоздушную систему, несмотря на угрозы США о санкциях, поэтому остаётся только спросить - Турция все еще член альянса? Эрдоган поворачивается спиной к НАТО и испытывает альянс на прочность".

Британская газета Financial Times так прокомментировала ситуацию: "Настойчивость Турции привела к тому, что некоторые критики высказали предположение, что её следует исключить из альянса, однако это станет радикальным шагом, который порадует конкурентов НАТО". По словам издания, Россия давно пытается расколоть НАТО и привлечь Турцию на свою сторону. Канцлер Германии Ангела Меркель также против исключения Анкары из НАТО, поскольку членство Турции в альянсе имеет для него большое геостратегическое значение.

"России удалось посеять разногласия между Турцией и другими членами НАТО", - заявила французская ежедневная газета La Croix, комментируя российскую сделку по закупке систем С-400. Турецкая армия занимает второе место по численности в рамках организации и является крупнейшим союзником на Ближнем Востоке. Кроме того, она владеет авиабазой Инджирлик, используемой Америкой и другими членами НАТО.

Усугубила ситуация Турция, когда она отказалась поддержать военный план НАТО по защите Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России. Анкара заявила, что она согласится с выше обозначенным планом при условии, что члены альянса согласятся признать курдские Отряды народной самообороны, получающие поддержку Вашингтона и европейских стран, как террористические.

Как сообщил агентству Reuters турецкий источник, в этом году НАТО согласилась поддержать план защиты Турции, в том числе в случае нападения с юга, где проходит ее граница с Сирией. План должен был признать, что курдские Отряды представляют террористическую угрозу для Анкары, однако позже Вашингтон изменил своё решение. Источник добавил: "Поэтому мы заявляем, что если наш план обороны не будет принят, мы не позволим принять план для защиты Балтии и Польши". Чтобы принять план защиты стран Балтии в случае нападения России, необходима поддержка всех государств-членов альянса. "Однако в НАТО критикуют планы Турции, даже угрожают санкциями. Столкнувшись с таким противодействием союзников по альянсу, Турция решила задействовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты", - заявил Федор Лукьянов, редактор российской газеты "Россия в глобальной политике". По его словам, Турцию не очень заботят интересы других стран, и она не считает Россию своим врагом.

В дополнение к расколу внутри альянса Путин способствует зависимости ряда европейских стран во главе с Германией от российского газа и нефти. Они импортируют в среднем более 35% необходимого газа в год и около 27% нефти. Сближение между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель набирает обороты, о чем свидетельствует заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Недавно во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве он заявил, что достигнуть результатов по важным международным вопросам можно только путем вовлечения России: "Нам нужно конструктивное сотрудничество со стороны России, особенно на востоке Украины".

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в рамках "нормандского квартета". Стороны обсудят пути урегулирования украинского кризиса.

Трамп должен сыграть важную роль в ослаблении альянса, чему Путин будет очень рад. Канадский канал CBC сообщил, что на саммите в Лондоне страны предпримут попытку выяснить, кто является настоящим другом, особенно после взаимных оскорблений членов альянса. "В течение 29 лет страны НАТО придерживались обязательства защищать друг друга в военном отношении в соответствии со статьей 5 своего устава. В ней говорится, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке является нападением на весь альянс целиком. Однако Трамп, по словам канадского военного эксперта Дейва Перри, заставил страны усомниться в этом. В интервью телеканалу он сказал: "Иногда складывается впечатление, что американский президент предпочитает иметь хорошие отношения с российским президентом, нежели с лидерами стран НАТО в Европе или даже Канады".

Профессор Джон Дэнис также раскритиковал политику Трампа в отношении альянса. Как утверждает Дэнис, его политика позволит России усилить политическое и военное присутствие в Европе. "Соединенным Штатам сейчас нужны союзники, чтобы конкурировать с Россией и Китаем. По иронии судьбы стратегические военные планы американской администрации нацелены на это, однако некоторые заявления и действия президента мешают их реализации", - считает эксперт.

Фаез Аджур (فايز عجور)