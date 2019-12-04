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ТАСС

Путин: ВМФ России получит в 2019 году более 480 единиц вооружений и военной техники

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Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Как сообщил российский президент, вооружение поступит в рамках гособоронзаказа

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Российский военно-морской флот в 2019 году получит свыше 480 единиц вооружений и военной техники, среди которых подводные лодки, надводные корабли, ракетные комплексы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил и ОПК.

"В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружений и техники. Среди них две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия",- сказал Путин.

По словам главы государства, морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". На завершающей стадии государственных испытаний находится головной ядерный крейсер "Борей-А" "Князь Владимир", идет строительство еще четырех таких подводных лодок.

"Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли-носители высокоточного оружия большой дальности "Калибр". Эти ракеты, как известно, способны поражать цели на расстоянии до полутора тысяч километров, при этом выполнение заданий ГПВ позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое", - добавил президент.

Он отметил, что растут темпы оснащения флота кораблями дальней морской зоны. "На предприятиях промышленности ведется строительство 9 надводных кораблей данного класса. В целом доля современного вооружения ВМФ составляет 68%. Вновь повторю, мы будем и дальше развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским и высокоэффективным", - сказал Путин.

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Россия
Продукция
Булава-30
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Путин Владимир
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955 Борей
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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