Пока никакой конкретики по вопросу поставок второй партии С-400 Турции сказать нельзя, но ВТС продолжается - Песков

Сочи (Бочаров ручей). 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Военно-техническое сотрудничество России и Турции продолжается, но будет ли на встрече лидеров двух стран обсуждаться вопрос поставок второй партии зенитных ракетных систем С-400 пока не известно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.