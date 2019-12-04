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Интерфакс-АВН

Пока никакой конкретики по вопросу поставок второй партии С-400 Турции сказать нельзя, но ВТС продолжается - Песков

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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Сочи (Бочаров ручей). 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Военно-техническое сотрудничество России и Турции продолжается, но будет ли на встрече лидеров двух стран обсуждаться вопрос поставок второй партии зенитных ракетных систем С-400 пока не известно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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