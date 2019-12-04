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Военное обозрение

Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП

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Источник изображения: topwar.ru

Странам, входящим в НАТО, следует выделять на оборонные расходы не два процента от ВВП, а четыре. С таким заявлением во вторник на встрече с генсеком альянса заявил президент США Дональд Трамп.

На встрече в Лондоне с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом лидер американского государства Дональд Трамп заявил, что необходимо поднять расходы на оборону стран, входящих в НАТО, с двух процентов от ВВП до четырех, но это маловероятно в ближайшее время.

Следует платить не по два, следует платить по четыре, но дела обстоят по-другому

- заявил он.

По словам Йенса Столтенберга, все больше стран альянса достигают показателя оборонных расходов в 2% от ВВП. Ожидается, что в этом году восемь стран НАТО выделят по два процента на оборону. В 2014 году таких стран было всего три.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео назвал существенный рост оборонных расходов стран, входящих в альянс, "безусловной заслугой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа". По его словам, рост расходов Североатлантического альянса составил 130 млрд, долларов и это очень существенно.

Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан

- заявил глава американского Госдепа.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
04.12.2019 15:28
Молодец,Дональд Иваныч,гни их!
Для Польши и Прибалтики вообще нужно 6% залупить,потому что защита от России-удовольствие не из дешевых.
И газа им из Пенсильвании с углем побольше.
Пусть платят и радуются.
0
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