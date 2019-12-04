Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП

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Странам, входящим в НАТО, следует выделять на оборонные расходы не два процента от ВВП, а четыре. С таким заявлением во вторник на встрече с генсеком альянса заявил президент США Дональд Трамп.

На встрече в Лондоне с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом лидер американского государства Дональд Трамп заявил, что необходимо поднять расходы на оборону стран, входящих в НАТО, с двух процентов от ВВП до четырех, но это маловероятно в ближайшее время.

Следует платить не по два, следует платить по четыре, но дела обстоят по-другому

- заявил он.

По словам Йенса Столтенберга, все больше стран альянса достигают показателя оборонных расходов в 2% от ВВП. Ожидается, что в этом году восемь стран НАТО выделят по два процента на оборону. В 2014 году таких стран было всего три.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео назвал существенный рост оборонных расходов стран, входящих в альянс, "безусловной заслугой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа". По его словам, рост расходов Североатлантического альянса составил 130 млрд, долларов и это очень существенно.

Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан

- заявил глава американского Госдепа.