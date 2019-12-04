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ТАСС

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси "Бумеранг"

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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"
Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг". Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

По его словам, в соответствии с графиком проведения опытно-конструкторской работы "Бумеранг", ООО "Военно-промышленная компания" совместно с ГАБТУ и научно-исследовательскими организациями Минобороны РФ "завершило предварительные испытания опытных образцов".

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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
ВПК ООО
ГАБТУ
Минoбороны РФ
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