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Интерфакс-АВН

Москва исходит из личной непричастности Эрдогана к уничтожению российского Су-24 - Песков

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Су-24
Су-24
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - В Кремле ориентируются на то, что команду на уничтожение российского Су-24 в 2015 г. отдал не президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник его попросили прокомментировать информацию о том, что Эрдоган сам отдал приказ об ударе по российскому самолету, что позднее привело к серьезному кризису в российско-турецких отношениях.

"Эта информация - она такая достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько можно считать эту информацию достоверной. Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", - сказал Песков.

Также по просьбе журналистов он прокомментировал заявление Эрдогана о том, что дружба с Москвой не мешает Турции быть в НАТО.

"Многоплановые дружественные отношения с Россией никогда не были и не могли быть препятствием для других стран в осуществлении ими отношений партнерства в других направлениях: об этом никогда не было и не могло идти речи. Все страны суверенные, все, естественно, в первую очередь, заботятся о своих собственных интересах, то же самое делает и Россия", - сказал Песков.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Су-24
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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