Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?

Недавно Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО, а теперь еще подбавил масла в огонь, назвав главным врагом НАТО не Россию, а терроризм, и это требует более тесного сотрудничества блока с Россией. Макрон устроил настоящий переворот! Неужели он — агент Кремля? На самом деле, позицию Макрона легко понять.

28 ноября на совместной конференции с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом французский президент нарушил сразу несколько табу и очень нас обеспокоил.

Да здравствует сотрудничество со всеми

Недавно Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО, а теперь, за несколько дней до саммита НАТО в Лондоне, еще подбавил масла в огонь.

Во-первых, он неожиданно ответил на вопрос, кто, собственно, является врагом Североатлантического альянса. У него было два варианта: Россия или Китай (а может и та, и другой), но Макрон заявил, что не уверен в их первоочередной опасности. По его словам, главный враг альянса - терроризм, который требует более тесного международного сотрудничества, в том числе с Россией.

Рядом с Макроном стоял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который придерживается совершенно противоположного мнения, преобладающего внутри НАТО. Он уверен, что порядок угроз для альянса такой: Россия, Китай, терроризм.

Высказав свое предложение, Макрон нарушил табу на сотрудничество с Москвой. Известно, что после российской аннексии Крыма НАТО не идет на контакт с Россией. Тем не менее французский президент заявил, что его мнение могли бы поддержать и восточноевропейские страны. Якобы он понимает и воспринимает всерьез их опасения, но позиция восточноевропейских стран не является препятствием для того, чтобы выбирать другой курс. Таким образом, Макрон сказал, что понимает наши опасения, связанные с Россией, но уже в следующем предложении дал понять, то они ему совершенно безразличны.

Что на это скажут прибалты, поляки и мы сами? Официальная реакция чешского правительства будет осторожной, и это разумно. Но как минимум министр обороны останется при своем мнении. Мне любопытно, как концепцию Макрона касательно сотрудничества с Россией оценят все эти самозваные эксперты в области безопасности и европейской политики.

В их одноцветном мире до сих пор царила ясность, а теперь Макрон устроил там настоящий переворот. И это еще не все. Тщательно слепленные куличики сломал именно тот, кого все эти "эксперты" считали спасителем Европейского Союза и "постмеркелевским" императором Европы. Я готов разъяснить им мотивы Макрона, но сначала хотел бы узнать еще кое-что.

Что о пресс-конференции Макрона говорят те, кто считает чешского президента агентом влияния Москвы? По сравнению с Макроном Земан высказывается об отношениях НАТО с Россией исключительно сдержанно. Так неужели агентом влияния Кремля является Макрон?

А теперь давайте поговорим серьезно. Разумеется, Россия как держава опасна для нашей страны. Поэтому мне интересно узнать, что о мнении французского президента думает один из немногих подлинных чешских экспертов в области безопасности - вероятный кандидат в президенты Петр Павел. До сих пор он считал, что Россия намного опаснее, чем международный терроризм.

Чего хочет Макрон?

Конечно, позицию Макрона очень легко понять. Однако для этого следует прибегнуть к термину, которого так называемые либералы боятся, как черт ладана. Речь о национальных интересах. Макрон - президент Франции, который последовательно преследует интересы своей страны. Я могу долго развивать эту мысль, но оставим это на другой раз. Сейчас будет достаточно коротко перечислить основные моменты: процветание французской оборонной промышленности, типичная французская отстраненность от США, рост французского доминирования в Евросоюзе и сотрудничество с Россией для ослабления намного более крепкой с геополитической точки зрения связи между Берлином и Москвой.

Петр Робейшек (Petr Robejšek)