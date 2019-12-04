Россия для НАТО вызов, а не угроза - генсек

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО не считают Россию врагом, однако при необходимости готовы дать ответ на ее действия, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном во вторник рядом европейских газет.

"Мы не определяем Россию таким образом, - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, является или нет Россия врагом НАТО. - Мы просто даем ответ там, где есть такая необходимость. Мы должны отдавать себе отчет в том, что то, что мы увидели на Украине, не должно повториться в отношении члена НАТО".

"Через присутствие сил НАТО в Польше и балтийских странах мы направляем России мощный сигнал: если случится нападение на Польшу или балтийские страны, то ответит весь альянс. Таким образом, мы предотвращаем нападение, в этом и состоит цель НАТО", - добавил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул: "Мы не видим никакой непосредственной угрозы для кого-либо из наших союзников".

"Прежде всего, в НАТО нет никакого списка врагов. Мы должны избежать ошибки - создания такого списка. Но мы видим все более неопределенную и непредсказуемую среду в сфере безопасности, поэтому мы меняем наш потенциал реагирования на киберугрозы или в космосе", - добавил генсек НАТО.

Главы государств и правительств стран Североатлантического альянса соберутся во вторник в Лондоне, чтобы отметить семидесятилетие организации и обсудить планы на будущее.

Столтенберг сообщил ранее, что отношения с Россией станут одной из тем саммита НАТО. "Мы также обсудим Россию и будущее режима контроля над вооружениями", - сказал он.

"Наш двусторонний подход - оборона и диалог - остается в силе", - подтвердил генсек альянса.

Он заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу.