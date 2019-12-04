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ЦАМТО

До конца года бригада спецназначения в Тамбове получит бронеавтомобили "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

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"Тигр-М" 233114
Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 3 декабря. До конца года бригада специального назначения, дислоцированная в Тамбове, получит на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М" с боевым дистанционным модулем "Арбалет-ДМ".

Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь, как с места, так и в движении.

Телевизионная камера позволяет распознавать мишень типа БТР на расстоянии 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

Вооружение "Арбалета-ДМ" составляет 12,7 мм пулемет "Корд" или 7,62 мм пулемет ПКТМ. Кроме того, на модуле установлены 4 пусковые установки дымовых гранат. Модуль способен работать в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, что дает возможность его использования в любой климатической зоне, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Продукция
Арбалет-ДМ
Корд
ПКТМ
Тигр-М
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Минoбороны РФ
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