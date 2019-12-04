Огарковские чтения - 2019: диверсификация ОПК и роль ВТС в его сохранении.

Заключительная часть конференции Центра АСТ "Огарковские чтения - 2019": эксперт Центра АСТ Сергей Денисенцев с докладом о вызовах и перспективах диверсификации оборонно-промышленного комплекса и заместитель директора Центра АСТ Константин Макиенко - о роли военно-технического сотрудничества в сохранении российской оборонной промышленности.