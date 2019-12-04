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Огарковские чтения - 2019: диверсификация ОПК и роль ВТС в его сохранении.

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Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко
Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Источник изображения: bmpd

Заключительная часть конференции Центра АСТ "Огарковские чтения - 2019": эксперт Центра АСТ Сергей Денисенцев с докладом о вызовах и перспективах диверсификации оборонно-промышленного комплекса и заместитель директора Центра АСТ Константин Макиенко - о роли военно-технического сотрудничества в сохранении российской оборонной промышленности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Макиенко Константин
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1 комментарий
№1
04.12.2019 10:02
Олигарховские  чтения. Зрение подводить стало.
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