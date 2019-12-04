Заключительная часть конференции Центра АСТ "Огарковские чтения - 2019": эксперт Центра АСТ Сергей Денисенцев с докладом о вызовах и перспективах диверсификации оборонно-промышленного комплекса и заместитель директора Центра АСТ Константин Макиенко - о роли военно-технического сотрудничества в сохранении российской оборонной промышленности.
Огарковские чтения - 2019: диверсификация ОПК и роль ВТС в его сохранении.
Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Источник изображения: bmpd
Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Персоны
Похожие новости
05.10.2011
Россия может потерять свои позиции на индийском оружейном рынке, если не обеспечит четкое выполнение заключенных контрактов - эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!