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ТАСС

Астронавт США Ник Хейг заявил, что будет с гордостью носить российский орден Мужества

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Ник Хейг (слева) и Алексей Овчинин (справа) демонстрируют "стартовые ключи" перед запуском "Союза МС-10"
Ник Хейг (слева) и Алексей Овчинин (справа) демонстрируют "стартовые ключи" перед запуском "Союза МС-10".
Источник изображения: Global Look Press/NASA

Ранее он получил эту награду из рук гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина

ТАСС, 3 декабря. Американский астронавт Ник Хейг будет с гордостью носить орден Мужества, который он получил в понедельник из рук генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом Хейг написал во вторник в Twitter.

"Для меня большая честь получить российский орден Мужества. Я буду носить его с гордостью в знак уважения к моему командиру Алексею Овчинину и поисково-спасательным службам, благодаря которым мы смогли вернуться домой к своим родным и близким", - написал астронавт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга. Астронавт был награжден за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур.

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Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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