The Independent (Великобритания): если НАТО хочет выжить, ей надо наводить мосты с Россией

Западная пресса продолжает бурлить после заявления Макрона о "смерти мозга" НАТО. Автор "Индепендент" придерживается точки зрения, что НАТО долго не протянет, поэтому надо наводить мосты с Россией. Он приводит свою аргументацию, почему организация нестабильна и дает советы, как дружить с Россией.

У НАТО не наступила "смерть мозга", как утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. Да и самому президенту до смерти мозга еще далеко, вопреки заявлению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которое прозвучало в пятницу. Эти оскорбительные высказывания звучат как-то по-детски, но свою роль они сыграли. Всем членам этой организации, которая с 1949 года является основой европейской обороны, надо задуматься о ее будущем.

К созданию Организации Североатлантического договора союзников подтолкнула блокада Западного Берлина, устроенная Советским Союзом в 1948 году. Берлин был островом посреди Восточной Германии, где властвовали Советы. Наземные коридоры, соединяющие с западным сектором, были закрыты, и жители могли получать продовольствие и топливо только по воздуху. Берлинцы начали голодать и мерзнуть от холода, и предотвратить переход города под контроль Советов удалось только благодаря колоссальным усилиям, которые позже стали называть Берлинским воздушным мостом, а также необычайно мягкой зиме.

Америка показала России, что будет защищать западных европейцев. Хотя Британия тоже участвовала в воздушном мосте, две трети припасов было переброшено американскими самолетами. Россия отступила, и хотя угроза с востока ослабла, защитный зонтик сохраняется по сей день. Но не исключено, что долго он не протянет. На то есть две причины.

Первая заключается в том, что американский президент (впервые за все время) проявляет двойственность по поводу американских обязательств перед Европой. Это наглядно проявится на саммите НАТО, который состоится на этой неделе в окрестностях Лондона. Дело не только в том, что, на его взгляд, Европа норовит кататься бесплатно за американский счет. Проблема еще и в том, что Дональд Трамп видит в России потенциального союзника, с которым можно заниматься делом, а не противника западного образа жизни. Президент на словах поддерживает НАТО, однако в эмоциональном плане он больше склоняется в сторону России.

С другой стороны, Европа, или по крайней мере, Европейский Союз, является торговым конкурентом Америки, наводнившим США своей продукцией, но не пускающим к себе американские товары. Можно ожидать, что когда торговая сделка с Китаем будет заключена, пушки повернутся в сторону Европы.

На самом деле, Трамп со своим преклонением перед Россией очень напоминает Джереми Корбина, который только что призвал НАТО сменить курс и начать наведение мостов с Россией. Таким образом, альянс подвергается нападкам и слева, и справа. Защитный зонтик обветшал и продырявился. Такого не было никогда с 1949 года.

Вторая причина связана с техникой и технологиями. Скорее всего, войны будущего будут вестись не за территорию (хотя мне понятна заинтересованность России в создании наземного коридора до Калининграда), а за влияние. И оружием в таких войнах будут не громыхающие по проселочным дорогам танки, а кибератаки. Необязательно верить в конспирологические теории о российских фальсификациях на выборах в США или на референдуме по Брекситу, чтобы понять, что именно так Россия будет применять свою силу в предстоящие годы. России нужна не территория (за исключением некоторых исторических мест, таких как Крым), поскольку она и без того является самой большой страной мира по площади. Ей нужно, чтобы ее идеи об организации общества нашли более широкое применение. Ей нужно уважение. Ей нужна мягкая сила.

И как на это должна реагировать НАТО? Для начала необходимо перераспределение обязательств. Европа должна взять на себя больше, потому что Соединенные Штаты делают меньше. Европе не следует рассчитывать на приход другого американского президента, который вернет политику США в прежнее русло. Отход от Европы начался при Бараке Обаме, и он продолжится при преемнике Трампа.

Далее, ЕС должен признать, что ему нужно искать способы для более тесной привязки России к европейской экономике. Сделать это трудно, пока в Москве сохраняется нынешний режим; но если бы в России было другое руководство, она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, каким в предстоящие годы на определенном этапе может стать Соединенное Королевство. А НАТО может оставить щелочку в своей двери открытой, в отличие от ЕС.

В-третьих, НАТО должна повышать свою технологическую компетентность. Альянсу надо тратить больше денег на оборону в киберпространстве. Все просто.

И наконец, НАТО на сегодня - это нечто большее, чем сумма ее составляющих. НАТО была, есть и будет преимущественно оборонительным альянсом. Но это также альянс стран с общими интересами, и ему нужно искать пути сотрудничества не только в оборонной сфере. Россию нужно вернуть с холода. И в этом смысле Корбин и Трамп правы. Но проблема в том, что сильной НАТО сделать это легче, а не труднее - а они оба хотят ослабления альянса.

Хамиш Макрей (Hamish McRae)