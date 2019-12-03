Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК по развитию ВМФ

ЦАМТО, 2 декабря. Президент России Владимир Путин 2 декабря открыл серию совещаний, посвященных состоянию и перспективам развития Военно-морского флота России.

Консультации главы государства с руководством Министерства обороны и ведущих предприятий ОПК традиционно проходят дважды в год.

Как отметили в пресс-службе Кремля, в этом году порядок проведения встреч изменился: теперь каждая серия совещаний будет посвящена отдельному виду или роду войск. Новый формат предусматривает также посещение вместе с руководством оборонного ведомства соответствующих воинских частей и предприятий ОПК.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги, товарищи!

Сегодня мы начинаем традиционную, уже четырнадцатую серию сочинских совещаний, посвященных военному строительству и уточнению подходов к развитию Вооруженных Сил, а также их оснащению современным оружием и техникой, поэтому у нас здесь представлены и руководители Министерства обороны, и наши коллеги из оборонно-промышленного комплекса.

Хотел бы сразу, в начале совещания, отметить, что по итогам предыдущих встреч в таком формате дано несколько сотен поручений. Что на мой взгляд важно – важно не их количество, а важно то, как они исполняются. В целом – удовлетворительно: 70 процентов исполнены, остальные находятся в разных стадиях исполнения. И это очень важно, это говорит о том, что наши совещания в Сочи подобного рода, проходящие каждые полгода, востребованы и весьма эффективны.

Почему это происходит – потому что мы с вами знаем, что если что-то будет не сделано, через полгода придется ответить, почему не сделано и что нужно сделать для того, чтобы ситуация была исправлена.

В этот раз в ходе нынешней серии совещаний будем рассматривать в основном вопросы развития Военно-морского флота. Подробно обсудим состояние и направления дальнейшего повышения его боевого потенциала, заслушаем доклады руководителей судостроительной отрасли о ходе создания современных кораблей и судов.

Военно-морской флот исторически играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны, защищает интересы России в Мировом океане, вносит весомый вклад в сохранение военно-политической стабильности.

В наши дни на вооружение ВМФ поступают новейшие корабли с мощными современными ракетами, обладающими улучшенными характеристиками по точности и дальности поражения цели. Такое эффективное вооружение способно кардинально менять ситуацию на театрах военных действий, обеспечивать нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении России.

Свой высокий боевой потенциал Военно-морской флот подтвердил в борьбе с террористами в Сирии, и я хочу еще раз отметить слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции, руководящего состава, военных моряков, летчиков морской авиации.

Сейчас группа российских кораблей постоянно находится в восточной части Средиземного моря у берегов Сирии, а на побережье, в порту Тартус, размещен наш военно-морской пункт базирования.

Отмечу также, что в этом году корабли ВМФ успешно решали поставленные задачи в акваториях Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов, в том числе по защите судоходства и противодействию пиратству в Южно-Китайском море, в районах Аденского залива, Малаккского и Сингапурского проливов, в Карибском бассейне. Всего выполнено 111 походов, в которых приняли участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок.

На высоком уровне проведено учение "Океанский щит-2019", к которому впервые привлекалась морская авиация всех четырех флотов. На Северном флоте прошло уникальное тактическое учение в Арктике, в ходе которого морские пехотинцы получили практику высадки на необорудованное побережье и острова Северного Ледовитого океана. Боевые корабли отработали действия по защите морской экономической деятельности на Арктическом шельфе.

Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу Военно-морской флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений.

На какие первоочередные задачи хотел бы, уважаемые коллеги, обратить ваше внимание.

Первое. Важно сохранить набранные темпы развития ВМФ. Для этого – добиваться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны.

Второе. В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон" (это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности), а также эсминцев и универсальных десантных кораблей. Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и вооружением для них.

Наконец, третье. Последовательное развитие ВМФ не должно ограничиваться только рамками военной организации, мы об этом с представителями промышленности много раз уже говорили.

Во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки – это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики, и нам нужно, нужно обязательно добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли ее номенклатуру и объемы производства.

Думаю, что здесь нам есть о чем поговорить. Потому что в этом отношении отдельные отрасли, предприятия продвинулись заметно, а по некоторым нужно, видимо, дополнительно какие-то стимулы создавать.

Давайте начнем работать.

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