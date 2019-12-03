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ЦАМТО

В администрации Эрдогана рассказали о планах покупки еще одного полкового комплекта ЗРС С-400

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Доставка компонентов ЗРС С-400 в Турцию
Доставка компонентов ЗРС С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

ЦАМТО, 2 декабря. Дата приобретения Турцией еще одного полкового комплекта ЗРС С-400 (из опциона) является "исключительно техническим вопросом". Об этом "РИА Новости" заявил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"Дата приобретения еще одного полкового комплекта С-400 является исключительно техническим вопросом. Думаю, это случится не слишком поздно", – сказал он.

Ранее генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев сообщил в интервью "РИА Новости", что контракт по опциону на ЗРС С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году.

Как напоминает агентство, Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов (два полка) ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

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Персоны
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