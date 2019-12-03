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ЦАМТО

На верфи в Хайфоне завершено строительство корпуса корабля, предназначенного для подводных спасательных операций

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ЦАМТО, 2 декабря. Судя по размещенным на вьетнамских ресурсах фотографиям, на судостроительном предприятии Z189 в Хайфоне практически завершено строительство корпуса первого строящегося во Вьетнаме корабля для подводных спасательных операций (бортовой номер 927).

Как сообщает вьетнамский ресурс BaoDatViet, общество с ограниченной ответственностью 189 (судостроительный завод Z189), являющееся подразделением Генерального департамента оборонной промышленности, реализует проект совместно с Song Thu Corporation, сотрудничающей с голландской Damen Group.

Завод Z189 уже построил несколько кораблей по контрактам с зарубежными странами. К ним относятся 2400-тонное многофункциональное учебное судно "Сикамор", 2100-тонное спасательное судно "Бесант" и 2600-тонное "Стокер" по контракту с ВМС Австралии.

В ходе 9-й Международной выставки судостроения, морских технологий и перевозок Vietship 2018 заводом Z189 была официально представлена модель спасательного судна для подводных лодок, предназначенного для ВМС Вьетнама.

Судя по внешнему облику, этот специализированный корабль имеет много общего со спасательным судном для подводных лодок "Стокер" проекта RGS-9316 группы Damen, построенным на заводе Z189 для ВМС Австралии.

Размерения нового корабля, включая длину, ширину и высоту, аналогичны проекту RGS-9316. Судно, однако, было модифицировано в соответствии с требованиями ВМС Вьетнама. Ожидается, что по мере расширения подводного флота ВМС Вьетнама, будет построено, по крайней мере, еще одно подобное спасательное судно.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства спасательного корабля началась после принятия на вооружение ВМС Вьетнама в конце февраля 2017 года последних двух из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636, приобретенных в России для расширения возможностей патрулирования в Южно-Китайском море.

Церемония закладки киля первого корабля для подводных спасательных операций состоялась на предприятии Z189 24 мая 2018 года. Как заявлено, судно будет использоваться не только ВМС Вьетнама, но и, при необходимости, участвовать в международных операциях по спасению экипажей подводных лодок. Помимо своей основной функции спасательного судна для подводных лодок, корабль сможет осуществлять подводную съемку, картографирование морского дна и применяться в качестве океанского научно-исследовательского судна.

Длина судна составляет 94 м, ширина – 16 м, водоизмещение – около 4000 т. Корабль будет оборудован вертолетной площадкой, а также системой позиционирования и другими средствами, обеспечивающими выполнение задач в сложных метеоусловиях.

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