Свыше 110 походов по всему миру совершили корабли ВМФ России в 2019 году - Путин

Сочи. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские корабли в 2019 выполняли задачи по всему миру, в том числе у берегов Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас группа российских кораблей постоянно находится в восточной части Средиземного моря, у берегов Сирии. А на побережье - в порту Тартус размещен и наш военно-морской пункт базирования", - сообщил президент на совещании в Сочи в понедельник.

Он заявил, российские корабли в 2019 году выполняли задачи по всему миру, в том числе в Арктике и в Карибском бассейне.

"Выполнено 111 походов, в которых приняло участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок", - сказал Путин