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Интерфакс-АВН

Путин: в ближайшие годы ВМФ будет получать фрегаты и подлодки, адаптированные под гиперзвуковые ракеты "Циркон"

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Изображение ракеты 3М22 "Циркон"
Изображение ракеты 3М22 "Циркон".

Ракета "Циркон" чрезвычайно важна для сохранения стратегической стабильности

Сочи (Бочаров ручей). 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин обращает внимание, что необходимо соблюсти плановое поступление в ближайшие годы в боевой состав Военно-морского флота фрегатов и подводных лодок, адаптированных под применение гиперзвуковых ракет.

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", - сказал Путин, выступая на первом из очередной серии совещаний по военной тематике.

"Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности", - подчеркнул президент.

Как сообщал "Интерфакс", cовременные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркон".

20 февраля в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковым оружием - морской ракетой "Циркон". Президент РФ тогда заявил, что "Циркон" будет способен поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

Работы над "Цирконом" идут по графику, сообщил "Интерфаксу" в августе глава КТРВ Борис Обносов. "Работа ведётся интенсивно. Закончится в соответствии с согласованными с заказчиком сроками", - сказал Обносов, отвечая на вопрос о том, когда завершатся испытания ракеты.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил в апреле "Интерфаксу", что "Циркон" может получить после модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Гиперзвуковое оружие будет установлено на двух новых российских фрегатах "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" - об этом было объявлено в апреле на церемонии закладки этих кораблей на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, "Цирконом" планируется, в частности, оснастить головной корвет проекта 20385 "Гремящий", построенный для Тихоокеанского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Адмирал Нахимов
Гремящий
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
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