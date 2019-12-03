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The Independent Barents Observer (Норвегия): новый российский ЗРК развернут на границе с Норвегией

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Передача первых арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" на вооружение Северного флота
Передача первых арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" на вооружение Северного флота.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

В информационном сообщении о размещении на Кольском полуострове новейшего российского ЗРК Тор-М2ДТ автор отмечает возможности комплекса, а также обращает внимание на то, что это не единственная ракетная система, недавно развернутая на границе с Норвегией.

Тор-М2ДТ официально передан подразделениям мотострелковых частей Северного флота, расположенных в Печенгском районе

Новая мобильная система, которая размещается на мощных гусеничных платформах и может работать при температуре до минус 50 градусов, официально поступила на вооружение подразделениям в Печенгском районе на этой неделе, сообщают Вооруженные Силы России.

На опытное боевое дежурство самоходный зенитный ракетный дивизион заступил в августе, и сейчас военнослужащие с большим мастерством управляют системой ПВО, сообщает Северный флот.

Первые подразделения ТОР-М2ДТ прибыли в пограничные районы в июле этого года после испытаний на Новой Земле

Печенгский район Кольского полуострова граничит с Норвегией и Финляндией. Расстояние от российских военных баз до Норвегии составляет всего около 10 км. Расстояние до города Варде - менее 100 км. В этом норвежском городе развернута разведывательная радиолокационная система "Глобус".

По данным Северного флота, целью развертывания Тор-М2ДТ является обеспечение контроля воздушного пространства и обороны.

Тор-M2ДТ на базе вездеходов ДТ-30ПМ - вариант системы Тор (по классификации НАТО, SA-15 "Gauntlet"), разработанной в конце 1980-х гг. На вооружении ЗРК 16 ракет. Как сообщается, комплекс способен обнаруживать более 40 воздушных целей, а также отслеживать и поражать до четырех из них одновременно на дальности до 12 км и высотах до 10 км. Стрельба может вестись даже при движении комплекса.

Это не единственная новая ракетная система, которая недавно была развернута в районах, граничащих с Норвегией. В июле стало известно, что береговая ракетная система "Бал" размещена на полуострове Средний, расположенном на побережье Баренцева моря.

Предполагается, что стрельбы из системы "Бал" будет проведены осенью этого года в рамках плановых учений Северного флота. Система предназначена в первую очередь для борьбы с надводными кораблями, но она может применяться и против наземных целей.


Алте Стаалесен (Atle Staalesen)

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