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Независимое военное обозрение

Китайские СМИ считают, что "Циркон" – это всего лишь копия китайского Dongfeng 17

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Как известно, подвижные ракетные комплексы Dongfeng 17 были продемонстрированы в ходе военного парада в честь 70-летия образования КНР, прошедшего на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября сего года.

После этого события издание Sina Military опубликовало статью, посвященную данному китайскому гиперзвуковому ракетному комплексу. В частности, в публикации говорится: "Когда в этом году была представлена гиперзвуковая ракета Dongfeng 17 (DF-17), 1,4 миллиарда людей и СМИ по всему миру сосредоточили свое внимание на этой ракете уникальной формы. Dongfeng 17 является представителем семейств наших новых видов оружия, которые способны обеспечить победу над Соединенными Штатами. Теперь еще одна крупная страна объявила о фактическом создании гиперзвуковых ракет, и эта страна – Россия. Разработанные Россией гиперзвуковые ракеты "Циркон" считаются внешним миром русской версией Dongfeng 17". Издание отметило, что обе ракеты являются аналогами, но китайская гиперзвуковая ракета появилась намного раньше, чем российский "Циркон", который, не что иное, как военно-морская версия DF-17.

Напоминаем, что гиперзвуковая ракета "Циркон" недавно прошла испытание. Российские военные эксперты утверждают, что ни одна современная система ПРО не может ее перехватить. Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разрабатывалась как противокорабельная, но сейчас все чаще звучат заявление, что данное оружие может применяться для уничтожения целей, расположенных на суше.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что она способна развивать скорость 9 М (в 9 раз быстрее скорости звука) и имеет радиус действия, который может превышать тысячу км.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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3 комментария
№1
03.12.2019 10:17
Так БЧ DF-17 несет планирующий гиперзвуковой блок типа Авангарда, хотя Г. Гущин говорит, что для МБР планирующий гиперзвуковой блок создать сложнее.
А Циркон КРЫЛАТАЯ РАКЕТА с ГПВРД, во всяком случае хочется на это надеяться...
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№2
03.12.2019 10:29
Ну мы нашли друг друга!
Пацанский замер писюнами может стать эпопеей не менее интересной чем просмотр старых мультиков! 8-)))

Ждём решительных опровержений переходящих в решительные атаки! 8-)))
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№3
03.12.2019 14:46
Цитата, q
Напоминаем, что гиперзвуковая ракета "Циркон" недавно прошла испытание. Российские военные эксперты утверждают, что ни одна современная система ПРО не может ее перехватить
Это кады она прошла испытания такие?))))) Разве, что действительно в мультиках. Вот не надоест же заниматься пропагандонством этому Шарковскому.
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