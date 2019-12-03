ЦАМТО, 2 декабря. В подразделения связи 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированные в Сибири, поступили новые образцы ВВСТ. Комплексная модернизация средств связи осуществляется в соответствии с программой перевооружения.

"За последние два-три года наше объединение получило много новой техники связи как стационарной, так и полевой. В соответствии с программой поставки вооружений мы планировали к 2020 году обновить наш парк техники на 70 проц. Сейчас практически подошли к этой цифре. Основные показатели этого перевооружения – массогабаритные. Несмотря на то, что машин сейчас стало меньше, качество связи становится на порядок лучше, потому что наши войска полностью перешли на новую платформу, где структура и система связи изменились за счет внедрения в аппаратуру современных цифровых технологий. Качество предоставляемых услуг связи улучшилось по скорости, надежности и мобильности", – отметил временно исполняющий обязанности начальника связи 41-й общевойсковой армии подполковник Сергей Калясов.

В подразделения связи объединения за последние два года были поставлены как совершенно новые комплексы, так и средства связи, претерпевшие глубокую модернизацию. Это командно-штабные машины (КШМ) Р-149 АКШ-1, Р-149 МА-1, радиорелейная станция Р-419Л1, комплексные аппаратные связи "Редут-2УС", а также автоматизированные пункты управления с программным обеспечением, способным значительно сократить время штабам и командирам на принятие решений в предстоящих операциях, сообщает пресс-служба ЦВО.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБ защиты и связи.