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Интерфакс-АВН

Военные ЦВО в 2020г примут участие в 40 совместных мероприятиях со странами Центрально-Азиатского региона

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Военнослужащие во время учений войск Центрального военного округа. Архивное фото
Военнослужащие во время учений войск Центрального военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Екатеринбург. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году примут участие в почти 40 совместных мероприятиях различного уровня со странами Центрально-Азиатского региона, в том числе, международных учениях, командно-штабных тренировках, учебно-методических сборах и оперативно-полевых поездках, сообщает пресс-служба ЦВО.

В новом учебном году для организации занятий ЦВО задействовано более 20 полигонов, расположенных на территории 29 субъектов Сибири, Урала и Поволжья, а также в российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

В учебном году особое внимание будет уделено совместной подготовке с вооруженными силами стран Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря дивизион зенитных ракетных систем С-300, переброшенный из Поволжья в Таджикистан, приступил к отработке учебно-боевых задач на полигоне Ляур. Расчеты тренируют маршевую подготовку, выполняют захват, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей в различном диапазоне высот.

Основными направлениями боевой учебы войск ЦВО в начавшемся учебном году станут новые формы и способы ведения боевых действий с использованием опыта современных вооруженных конфликтов: использование разведывательно-ударных контуров, борьба с ударными беспилотниками, бронеавтомобилями, начиненными взрывчаткой, сочетание разведывательно-поисковых действий, создание устойчивых системы связи в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

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