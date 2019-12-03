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Интерфакс-АВН

Россия не угрожает НАТО и призывает пересмотреть отношения - посол России в Великобритании

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Флаги России и Великобритании
Флаги России и Великобритании.
Источник изображения: eer.ru

Лондон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне, призывает пересмотреть текущую ситуацию во взаимоотношениях стран альянса и Москвы, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Наше послание очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, потому что Россия не угрожает НАТО", - сказал Келин в интервью Channel 4.

По его словам, у России и западных стран есть разногласия, "так как Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном, другими странами".

По его словам, у России есть "свои собственные интересы", но они не имеют отношения к "серьезным военным вопросам".

Келин подчеркнул, что об отсутствии российской угрозы свидетельствует тот факт, что РФ не наращивает военные силы у западных границ страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Проекты
NATO
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