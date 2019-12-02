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Деловая газета "Взгляд"

Конструктор рассказал о способности новой РЛС заметить F-35 на дальности 3 тыс. км

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РЛС пространственной волны 29Б6 "Контейнер"
Находящийся на опытно-боевом дежурстве первый образец двухкоординатной загоризонтной РЛС пространственной волны 29Б6 "Контейнер". Ковылкино (Мордовия), 01.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Новая загоризонтная РЛС ВКС России "Контейнер", которая заступила на боевое дежурство в Мордовии, может обнаружить F-35 на расстоянии в 3 тыс. километров, сообщил главный конструктор станции Михаил Петров.

"Самолеты, выполненные по технологии "стелс", для нас невидимками не являются: мы их все равно видим, сопровождаем, обнаруживаем на рубежах примерно до 3 тыс. км", – передает его слова ТАСС.

Он рассказал, что антенна новой станции засекает сигнал, возвращающийся из Европы, стран Персидского залива, Китая, Казахстана и так далее. Сигнал излучается из передающего центра за несколько десятков километров от РЛС. Станция создана на принципе отражения сигнала от ионосферы.

"Подобных станций нет в мире. Такие средства развивает США, Великобритания, Франция и активно работает Китай, действующие образцы есть в Австралии. Но в таком составе, с таким мощным программно-алгоритмическим комплексом, подобных средств в мире нет", – заявил Петров.

Одной из сложнейших задач РЛС он назвал поиск бомбардировщиков, крылатых ракет, палубной авиации на фоне поверхности и помех. Конструктор добавил, что система может сопровождать даже такие малые цели, как гражданский самолет "Цессна".

1 декабря первая в России загоризонтная радиолокационная станция типа "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.


Сергей Гурьянов

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Страны
Австpалия
Великобритания
Казахстан
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
29Б6 Контейнер
F-35
Компании
Cessna
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