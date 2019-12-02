Войти
Военное обозрение

Чтобы Израиль не утратил преимущество: эксперты обсудили "сроки контракта" по F-35 для ОАЭ

441
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ближневосточные эксперты отреагировали на заявления представителей американской компании Lockheed Martin о том, что "могут возникнуть проблемы при передаче технологий Объединённым Арабским Эмиратам в случае подписания контракта на поставку истребителей F-35".

В американской компании ранее заявили, что и сам контракт с ОАЭ пока под вопросом. Если Арабские Эмираты и получат новейшие американские самолёты пятого поколения, то произойдёт это не раньше, чем через 7 лет. Отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче технологий по обновлению бортового программного обеспечения под "местные нужды", в Lockheed Martin заявили, что "этот вопрос очень сложен".

Анализируя сказанное представителями американской компании-производителя F-35 Lightning II, на Ближнем Востоке высказали предположение о том, что "затягивание по срокам контракта" - это сознательная политика США. Связана она с тем, чтобы не дать своему основному союзнику в регионе – Израилю – потерять преимущество, в первую очередь, в воздухе.

Напомним, что ранее в Израиль из США были поставлены истребители F-35, которые в конечном итоге получили обозначение F-35i Adir. При этом Израиль получил определённый набор из общего технологического пакета.

Эксперты же в США отмечают, что с Израилем изначально были достигнуты такие договорённости, а сам Израиль уже несколько лет участвует в программе производства F-35. Так, израильские производители создают крылья для истребителя пятого поколения, занимаются созданием шлемов пилотов F-35. ОАЭ же в программе создания элементов F-35 не участвовали, отсюда и вопрос в передаче технологий и отдалённых сроках заключения контракта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
ОАЭ
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
05.06.2019
В Lockheed Martin назвали поставки F-35 арабским странам "маловероятными"
03.05.2019
Первое боевое применение истребителей F-35A ВВС США
02.05.2019
США впервые применили в бою F-35A
06.05.2013
Лидеры прежние
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы