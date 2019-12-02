Чтобы Израиль не утратил преимущество: эксперты обсудили "сроки контракта" по F-35 для ОАЭ

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Ближневосточные эксперты отреагировали на заявления представителей американской компании Lockheed Martin о том, что "могут возникнуть проблемы при передаче технологий Объединённым Арабским Эмиратам в случае подписания контракта на поставку истребителей F-35".

В американской компании ранее заявили, что и сам контракт с ОАЭ пока под вопросом. Если Арабские Эмираты и получат новейшие американские самолёты пятого поколения, то произойдёт это не раньше, чем через 7 лет. Отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче технологий по обновлению бортового программного обеспечения под "местные нужды", в Lockheed Martin заявили, что "этот вопрос очень сложен".

Анализируя сказанное представителями американской компании-производителя F-35 Lightning II, на Ближнем Востоке высказали предположение о том, что "затягивание по срокам контракта" - это сознательная политика США. Связана она с тем, чтобы не дать своему основному союзнику в регионе – Израилю – потерять преимущество, в первую очередь, в воздухе.

Напомним, что ранее в Израиль из США были поставлены истребители F-35, которые в конечном итоге получили обозначение F-35i Adir. При этом Израиль получил определённый набор из общего технологического пакета.

Эксперты же в США отмечают, что с Израилем изначально были достигнуты такие договорённости, а сам Израиль уже несколько лет участвует в программе производства F-35. Так, израильские производители создают крылья для истребителя пятого поколения, занимаются созданием шлемов пилотов F-35. ОАЭ же в программе создания элементов F-35 не участвовали, отсюда и вопрос в передаче технологий и отдалённых сроках заключения контракта.