Оружие как из фильма про пришельцев: у русских были очень странные образцы (The National Interest, США)

1960-е и 1970-е годы были интересными временем для советских оружейных конструкторов, создававших экспериментальные образцы. Россия стала родиной нескольких необычных автоматов. Некоторые модели выглядят как оружие из фильма о пришельцах. В общем, смотрите сами.

Несмотря на выходящую за рамки привычного конструкцию, это оружие не пошло в войска.

СТРАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ СОВЕТСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ

1960-е и 1970-е годы были интересными временем для советских оружейных конструкторов, создававших экспериментальные образцы. Россия стала родиной нескольких необычных автоматов, выполненных по схеме буллпап (компоновка механизмов, при которой ударный механизм и магазин расположены в прикладе позади спускового крючка - прим. перев.). Она расширила горизонты оружейного дела, создав такие элементы как тройной ствол, ствольная коробка из пластичных полимеров, и добившись поразительно высокого темпа стрельбы.

Отличительная особенность схемы буллпап - это компактность оружия, которое короче традиционного при той же длине ствола. Такие образцы идеально подходят для ведения боевых действий в городских условиях и для военнослужащих в транспортных средствах, где ограниченное пространство. Магазин у такого оружия обычно размещается позади рукоятки и спускового крючка. Но к сожалению, у схемы буллпап есть ряд недостатков.

И несмотря на выходящую за рамки привычного конструкцию, это оружие не пошло в войска.

Автомат ТКБ-011 обр. 1963г в Тульский Государственный Музея Оружия Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Vitaly V. Kuzmin | Перейти в фотобанк

СЕМЕЙСТВО ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ТКБ-011 И ТКБ-022

Экспериментальные автоматы ТКБ-011 и ТКБ-022, выполненные по схеме буллпап, очень похожи на оружие из фильмов про пришельцев.

У этих прототипов изогнутый как у АК магазин вставляется в приклад. Автомат компактен, имеет крупный прицел, наружную полимерную оболочку красно-оранжевого цвета, и выглядит он весьма грозно. Одной примечательной характеристикой этого семейства прототипов является то, что отверстие для вставки магазина у них совмещено с рукояткой. Это позволяет сэкономить пространство, но предположительно создает неудобства для стрелка, у которого короткие руки.

Доктор Аллан Орр (Allan Orr), являющийся специалистом по контртерроризму и противопартизанским операциям, так описывает схему буллпап: "К такой компоновке приходит инженер, когда он работает в вакууме, когда он не связан никакими соображениями военного дела". Фиксированная длина приклада не дает возможности для подгонки такого автомата, что создает проблемы для стрелков с очень длинными или очень короткими руками, или когда солдат одет в громоздкий бронежилет. Когда тяжелый магазин вставляется в приклад, это меняет центр тяжести, и автомат становится громоздким и неудобным. Это отвлекает внимание бойца от поля боя при перезаряжании.

Использование пластика типа бакелита для изготовления наружной оболочки (на то время это был новый и непроверенный материал) вызывало вопросы относительно надежности и прочности такого оружия в неблагоприятных условиях внешней среды, что особенно важно для России, где зимой температура опускается до минус 40 градусов Цельсия.

У обоих автоматов довольно приличная эргономика благодаря окну для выбрасывания стреляных гильз. Стреляная гильза извлекается и выбрасывается не вбок, как у обычных автоматов. Она идет по трубке выброса, расположенной сбоку или сверху от ствола, и выбрасывается не вправо, а вперед. Это очень удобно для тех, кто стреляет с обеих рук, а левшам не нужны дополнительные приспособления. Спустя много лет эту особенность конструкции переняла компания "Кел-Тек" при разработке полуавтоматической винтовки RFB.

Автомат Коробова ТКБ-022ПМ в тульском Государственном музее оружия. Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Vitaly V. Kuzmin | Перейти в фотобанк

ДА ЗДРАВСТВУЕТ АК-47

С конца 1940-х годов стандартом в советских вооруженных силах был почтенный патрон 7,62×39 мм, в тандеме с которым разрабатывали АК-47. Это был безотказный и прочный автомат с хорошими характеристиками. Пришедший ему на смену АК-74, разработанный - да, вы догадались верно - в 1974 году, был дальнейшим усовершенствованием АК-47. Он был более эргономичен, в нем использовались штампованные, а не фрезерованные детали, что упрощало массовое производство, и на автомат установили переделанный дульный тормоз-компенсатор, лучше распределявший отводимые газы при стрельбе, что делало автоматический огонь более управляемым. В АК-74 также использовали патрон меньшего калибра, который до сих пор является патроном стандартного образца для российских вооруженных сил: 5,45×39 мм.

Несмотря на попытки улучшить точность стрельбы, АК-74, как и его предшественник, страдал от высокого подброса ствола при стрельбе очередями, из-за чего он обрел репутацию оружия низкой точности стрельбы.

И в этот момент на сцене появился ТКБ-0146.

ТКБ-0146 от Калашников-Медиа Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Avdajprl | Перейти в фотобанк

ТКБ-0146

Это был странный автомат. Странным был не только его внешний вид, но и темп стрельбы. Предохранитель-переводчик режимов огня имеет три положения: для ведения одиночного и автоматического огня, для ведения огня очередями и включенный предохранитель. При ведении автоматического огня темп стрельбы увеличивается со скромных 600 до сумасшедших 2 000 выстрелов в минуту. Для сравнения: темп стрельбы у пистолета-пулемета МР-5 компании "Хеклер и Кох" в зависимости от варианта составляет 700-900 выстрелов в минуту, а у автоматического карабина М4 - 700-950 выстрелов в минуту.

Но как стрелку удержать мишень под прицелом при стрельбе очередями? Решение было найдено в режиме смещенного импульса отдачи, при котором отдача от первого выстрела задерживается, а второй выстрел производится до того, как стрелок почувствует отдачу от первого выстрела. Таким образом, стрелок чувствует отдачу от очереди из двух выстрелов одновременно, что препятствует чрезмерному задиранию ствола при стрельбе очередями, а в цель попадает больше пуль.

Смысл такой конструкции заключался в повышении точности стрельбы, однако эта идея не была принята из-за чрезмерного расхода боеприпасов.

Трехствольный залповый автомат Коробова ТКБ-059 в тульском Государственном музее оружия Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Vitaly V. Kuzmin | Перейти в фотобанк

ТКБ-59

Три ствола, все черные, и схема буллпап. ТКБ-59 был экспериментальным образцом, и в нем воплотили попытку увеличить кучность стрельбы. Идея заключалась в том, что при сверхбыстрой очереди автомат не успевает отклониться от отдачи, и достигается эффект дробовика, то есть процент попадания в цель возрастает.

Как и у ТКБ-0146, отдача от трех стволов одновременная, благодаря чему стрелок удерживает цель под прицелом. Это достигается за счет того, что три выстрела производятся одновременно, и траектория у всех трех пуль идентичная.

У ТКБ-59 был очень широкий магазин с тремя внутренними отделениями. Из каждого отделения патроны подавались в свой ствол. По сути дела, это были три магазина в одном.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ В МУЗЕЕ

Хотя эти автоматы подавали большие надежды, будучи компактным и точным стрелковым оружием, на вооружение их так и не приняли. Тем не менее, они стали любопытной площадкой для экспериментирования, расширив возможности советских оружейников, и они явно опередили время. Оставшиеся прототипы хранятся в Тульском государственном музее оружия.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)