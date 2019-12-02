Огарковские чтения - 2019: о современной войне в городе и о роли крепостей в вооруженных конфликтах

Заместитель генерального директора - руководитель Центра развития робототехники АО "ЦНИИ ЭИСУ", генерал-лейтенант запаса, начальник Главного штаба Сухопутных войск до 2012 года Сергей Скоков выступает с содокладом на тему "Роль крепостей в вооруженных конфликтах".

Два выступления из второй, военной части конференции Центра АСТ "Огарковские чтения - 2019": подробный анализ важнейших городских битв современности в докладе независимого военного эксперта Антона Лаврова "Особенности современной войны в городе", и яркое выступление заместителя генерального директора - руководителя Центра развития робототехники АО "ЦНИИ ЭИСУ", генерал-лейтенанта запаса, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ до 2012 г. Сергея Скокова по теме "Роль крепостей в современных конфликтах".