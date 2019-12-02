Войти
bmpd.livejournal.com

Огарковские чтения - 2019: о современной войне в городе и о роли крепостей в вооруженных конфликтах

666
0
0
Сергей Скоков
Заместитель генерального директора - руководитель Центра развития робототехники АО "ЦНИИ ЭИСУ", генерал-лейтенант запаса, начальник Главного штаба Сухопутных войск до 2012 года Сергей Скоков выступает с содокладом на тему "Роль крепостей в вооруженных конфликтах".
Источник изображения: bmpd

Два выступления из второй, военной части конференции Центра АСТ "Огарковские чтения - 2019": подробный анализ важнейших городских битв современности в докладе независимого военного эксперта Антона Лаврова "Особенности современной войны в городе", и яркое выступление заместителя генерального директора - руководителя Центра развития робототехники АО "ЦНИИ ЭИСУ", генерал-лейтенанта запаса, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ до 2012 г. Сергея Скокова по теме "Роль крепостей в современных конфликтах".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
19.06.2019
Русофобия лечится гиперзвуком
17.08.2017
Форум "Армия-2017" удивит всех масштабом и разнообразием динамической программы
23.01.2017
Южный военный округ первым получит комплекс "Уран-10"
16.03.2016
Тормоз для авианосца
23.11.2015
"Бог войны" не потерял своей важной роли и в век высокоточного оружия
23.09.2013
Минобороны РФ утвердило программу развития робототехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:44
  • 6
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы