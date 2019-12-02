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Военное обозрение

ВМС США: Иранский P-3 Orion опасно приблизился к ракетному крейсеру USS "Нормандия"

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Источник изображения: ВМС США/Майкл Леман

В ВМС США заявили об опасном приближении берегового патрульного самолёта P-3 Orion, принадлежащего Ирану, к американским военным кораблям. Речь идёт о версии P-3F.

На сегодняшний день Тегеран обладает пятью такими самолётами американского производства, остающимися на вооружении после контракта с США более чем 40-летней давности – времён до исламской революции.

Пресс-служба ВМС США:

Иранский P-3 Orion пролетел в опасной близости от грузового корабля ВМС США USNS "Alan Shepard" во время пополнения запасов ракетного крейсера USS "Нормандия" (CG60) в Оманском заливе.

Речь идёт о военном сухогрузе класса "Льюис и Кларк" и ракетном крейсере класса "Тикондерога", оснащённого БИУС "Иджис".

USS "Нормандия" входит в состав 5-го флота военно-морских сил США.

Как заявлено, "опасное приближение самолёта "Орион" Ирана произошло 11 ноября". Об инциденте не стало известно сразу, так как (пишут в американской прессе) командование ВМС США ожидало, "продолжит ли Иран свои провокационные действия". Судя по всему, "дальнейших провокаций" со стороны Ирана американское командование так и не дождалось, а потому решили опубликовать информацию хотя бы об "опасном сближении" P-3F с грузовым кораблём и ракетным крейсером ВМС США. При этом собственное курсирование боевых кораблей в непосредственной близости от морских границ Ирана в США опасным и провокационным не считают.

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Страны
Иран
Оман
США
Продукция
P-3 Orion
Иджис
Проекты
Ticonderoga
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