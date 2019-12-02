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Интерфакс-АВН

Индия в выходные планирует провести испытание баллистической ракеты для подлодок, способной нести ядерный боезаряд

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Ракета К-4
Пуск индийской баллистической ракеты К-4.
Источник изображения: Drdo / Zumapress / Globallookpress.com

Дели/Лондон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии в выходные намерена провести испытательный пуск баллистической ракеты атомных подлодок (БРПЛ) К-4 с дальностью действия 3,5 тыс. км, сообщили индийские СМИ.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, "в связи с пуском экспериментального летательного аппарата" с 16:00 мск 30 ноября до 19:00 мск 1 декабря закрыты районы в части Бенгальского залива и Индийского океана. Протяженность закрытой зоны, простирающейся в южном направлении от полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе, составляет около 3 тыс. км.

Пуск БРПЛ К-4, способной нести ядерный боезаряд, планируется осуществить с подводной платформы.

Первоначально данный испытательный пуск планировалось провести ь еще в октябре, а затем в начале ноября, однако в связи мощным циклоном над Бенгальским заливом он был перенесен.

Ракета К-4 предназначена для оснащения создаваемых в Индии подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) класса Ariant. Такие подлодки должны стать частью ядерной триады Индии.

К-4 - одна из двух баллистических ракет для подводных лодок, которые в настоящее время разрабатываются в Индии. Второй является K-15 с дальностью действия 750 км.

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии также ведет работы над вариантом ракеты К-4 с дальностью 5 тыс. км, такой же, как у самой мощной индийской баллистической ракеты наземного базирования Agni 5.

Разработка ракеты К-4 началась еще в 1990-х годах. Первый ее испытательный пуск был осуществлен в 2014 году. Всего до настоящего времени было проведено три испытания.

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Страны
Индия
Компании
DRDO
Проекты
Ядерный щит
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