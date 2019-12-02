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Интерфакс-АВН

В Калининградской области в 2020 году будет сформировано ещё одно мотострелковое соединение - Балтфлот

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Экипаж танка мотострелковой дивизии. Архивное фото
Экипаж танка мотострелковой дивизии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Новое мотострелковое соединение будет сформировано на территории Калининградской области в следующем году, сообщил Балтийский флот (БФ) в пятницу.

"В следующем году на Балтийском флоте будет сформировано ещё одно мотострелковое соединение с местом дислокации в Калининградской области. Также ожидается плановое поступление новейшего МРК (малый ракетный корабль, - "ИФ") проекта 22800 "Каракурт", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что в 2020 году усилия БФ будут направлены на обеспечение военно-морских интересов РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
22800 МРК
БФ
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