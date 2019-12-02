В финской прессе заявили, что войска "готовятся отражать нападение русских в духе Зимней войны"

Источник изображения: Министерство обороны Финляндии

Продолжающиеся учения Сил обороны Финляндии на юго-востоке страны являются подготовкой к "неожиданной атаке со стороны российских Вооруженных сил в духе Зимней войны", утверждает местная газета Iltalehti. Такая трактовка откровенно удивила многих представителей финской общественности, но вызвала интерес в радикальной среде. Особенный интерес - среди тех финнов, которые поддерживают идеи вступления в НАТО.

Мероприятия показательно стартовали в канун юбилея начала зимней войны, как её называют в Финляндии, 80 лет назад, а также о многом говорит сама география развертывания, которая однозначно указывает на "противника".

Эти учения представляют собой военную игру между обороняющимися "синими" и атакующими "жёлтыми", где проверяется способность Финляндии справляться с угрозами без иностранной помощи. Однако в качестве меры по укреплению доверия МИД и Генеральный штаб пригласили наблюдателей из 13 стран Северной Европы, Балтийского региона, а также Франции, Великобритании и США.

Международная напряженность, в частности, ситуация вокруг Крыма, являются той причиной, из-за которой вероятность внезапного нападения на Финляндию представляется отнюдь не малой.

-отмечает издание.

Основное предположение концепции учений заключается и в том, что "Россия будет действовать имеющимися у неё в регионе постоянными силами, без каких-либо иных резервов". Авторы Iltalehti также полагают, ссылаясь на свои источники, что "русский спецназ будет совершать диверсии против электросетей, объектов водоснабжения и канализационных систем, а также железных дорог и телерадиовещания". Не говорят авторы только об одном: зачем то, что они обсуждают, нужно России?..

Такого рода трактовки обычных армейских тренировок в местной прессе выглядят откровенной провокацией против добрососедских отношений между Финляндией и Россией.