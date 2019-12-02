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Интерфакс-АВН

Никто не сможет повлиять на решение Дели о приобретении российских систем С-400 - глава МИД Индии

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Субраманиам Джайшанкар
Субраманиам Джайшанкар.
Источник изображения: https://www.ndtv.com/

Дели. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Никакие страны не могут повлиять на решение Индии приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, заявил индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар, сообщила в пятницу газета The Times of India.

"Другие страны не могут влиять на то, что мы делаем с точки зрения нашей национальной безопасности и обороны. Если мы привержены соглашению по С-400, которое у нас есть, то другие страны должны уважать это решение", - сказал он, выступая в верхней палате парламента.

"Подписанием соглашения с Россией на поставку систем С-400 на 5 млрд долларов Индия совершенно ясно дала понять всем странам, что она принимает решения самостоятельно, основываясь на национальных интересах", - отметил Джайшанкар.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В июне в ФСВТС "Интерфаксу" сообщили, что поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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