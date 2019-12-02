Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения

Введенный в состав Черноморского флота ВМФ России второй в серии патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Новороссийск, 11.06.2019.

ЦАМТО, 29 ноября. Черноморский флот России получит в 2020 году 16 кораблей и судов обеспечения, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

"В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота еще 16 кораблей и судов обеспечения", – приводит отдел слова командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.

Отмечается, что в 2019 году в состав флота уже принято пять кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. Кроме того, вспомогательный флот пополнился четырьмя новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран.