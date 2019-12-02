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Огарковские чтения - 2019: о роли прикладной науки и научно-техническом развитии

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Генеральный директор НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов комментирует выступление Павла Кюнга
Генеральный директор НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов комментирует выступление Павла Кюнга.
Источник изображения: bmpd

Представляем вашему вниманию два выступления на вторых "Огарковских чтениях": доклад заместителя директора Российского государственного архива научно-технической документации Павла Кюнга "Научно-техническое развитие СССР: уроки для современной России" и доклад генерального директора НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрея Дутова "Роль прикладной науки в управлении жизненным циклом знаний, технологий и высокотехнологичной продукции".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Дутов Андрей
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