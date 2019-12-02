Представляем вашему вниманию два выступления на вторых "Огарковских чтениях": доклад заместителя директора Российского государственного архива научно-технической документации Павла Кюнга "Научно-техническое развитие СССР: уроки для современной России" и доклад генерального директора НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрея Дутова "Роль прикладной науки в управлении жизненным циклом знаний, технологий и высокотехнологичной продукции".
Огарковские чтения - 2019: о роли прикладной науки и научно-техническом развитии
Генеральный директор НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов комментирует выступление Павла Кюнга.
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