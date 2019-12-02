В РВСН не планируют увеличивать состав дивизий в связи с поступлением новых ракет - командующий

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России не планирует увеличивать состав дивизий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в связи с поступлением новых ракетных комплексов, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В ближнесрочной перспективе структурных преобразований или изменений, требующих увеличения количественного состава ракетных дивизий РВСН, связанных с перевооружением на новые ракетные комплексы, проводится не будет", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В РВСН проходит перевооружение на стратегический ракетный комплекс "Ярс" мобильного и шахтного базирования.

19 ноября заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитировал Иванова департамент информации Минобороны РФ.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который, по словам Каракаева, уже составляет основу группировки РВСН. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В Минобороны РФ ранее сообщили, что полк с комплексом "Авангард" заступит на боевое дежурство в дивизии РВСН под Оренбургом в декабре этого года.

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.