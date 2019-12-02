Войти
Интерфакс-АВН

В РВСН не планируют увеличивать состав дивизий в связи с поступлением новых ракет - командующий

381
0
0
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России не планирует увеличивать состав дивизий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в связи с поступлением новых ракетных комплексов, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В ближнесрочной перспективе структурных преобразований или изменений, требующих увеличения количественного состава ракетных дивизий РВСН, связанных с перевооружением на новые ракетные комплексы, проводится не будет", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В РВСН проходит перевооружение на стратегический ракетный комплекс "Ярс" мобильного и шахтного базирования.

19 ноября заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитировал Иванова департамент информации Минобороны РФ.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который, по словам Каракаева, уже составляет основу группировки РВСН. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В Минобороны РФ ранее сообщили, что полк с комплексом "Авангард" заступит на боевое дежурство в дивизии РВСН под Оренбургом в декабре этого года.

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-20
РС-20Б
РС-20В
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
14.10.2019
Россия будет работать над ударными комплексами, преодолевающими любую ПРО - Путин
06.11.2018
Оказались в "Авангарде": как и где будут разворачивать новую систему
24.05.2018
Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
30.10.2017
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
20.01.2015
Новый щит и новый меч
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы