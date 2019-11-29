СМИ узнали о продлении запрета полетов для Boeing 737 Max до конца января

Полеты самолетов Boeing 737 Max, вероятно, возобновятся не раньше 2020 года. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам чиновников управления гражданской авиации США, выработка новых требований по подготовке пилотов продлится до конца января, пишет The New York Times. После этого для возвращения 737 Max на коммерческие маршруты потребуется еще несколько недель. Кроме того, источники в правительстве США утверждают, что для возобновления разрешений на полеты Boeing придется пройти ряд тестов.

Ранее в ноябре Boeing опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что компания планирует возобновить коммерческие полеты авиалайнеров Boeing 737 Max в январе 2020 года.

31 октября компания Boeing выдала запрет на полеты ряда самолетов из-за обнаруженных в них трещин.

29 октября президент и генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что после всех доработок 737 Max будет одним из самых безопасных самолетов.

29 октября 2018 года новейший авиалайнер Boeing 737 Max 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.