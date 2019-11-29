Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщает о завершении формирования новой дивизии на юге России

404
0
+1
Александр Дворников
Александр Дворников.
Источник изображения: Иван Егоров/РГ

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России 2 декабря завершит формирование 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области, говорится в сообщении ведомства.

"Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников примет участие в торжественных мероприятиях по случаю завершения формирования 150-й мотострелковой дивизии", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что формирование дивизии окончательно завершится после того, как укомплектуют новый мотострелковый полк и создадут для него инфраструктуру. Об усилении дивизии новым мотострелковым полком российские военные сообщили 1 декабря прошлого года.

"Торжественные мероприятия начнутся с вручения командующим 8-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-лейтенантом Андреем Сычевым боевого знамя командиру созданного полка, после чего командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников торжественно откроет объекты инфраструктуры на территории построенной воинской части", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

14 сентября 2016 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов объявил о формировании в составе войск ЮВО новой общевойсковой армии, в состав которой, в частности, вошла новая 150-я мотострелковая дивизия. В состав дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, зенитный ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.

Управление 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии сформировано в декабре 2015 года. Соединение получило не только номер, но и почётное наименование, а также боевую награду своей знаменитой предшественницы, бойцы которой - младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария - первыми водрузили Красное знамя на Рейхстаге в мае 1945 года.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка войск на Западном стратегическом направлении усиливается за счет формирования трёх новых мотострелковых дивизий с местами дислокации в Смоленской, Воронежской и Ростовской областях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что две новые дивизии создаются в Западном военном округе и одна в Южном военном округе для противодействия наращиванию сил НАТО у российских границ.

В 2014 году в Западном военном округе была воссоздана Первая танковая армия. Войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
19.05.2014
Россия предлагает диалог
02.04.2014
Наш ОПК громили два десятилетия
27.05.2013
37 шпионских траекторий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной