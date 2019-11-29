Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сертифицировало отечественную систему хранения данных Baum на базе Astra Linux

281
0
0
Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 28 ноября. ИНЕТЕРФАКС- Система хранения данных (СХД) Baum проект "Тропосфера" на основе операционной системы Astra Linux Special Edition получила сертификат министерства обороны России, сообщает пресс-служба группы компаний Astra Linux.

"Это первое доверенное решение такого уровня в сегменте систем хранения данных. В свете последних правительственных инициатив по ограничению закупок зарубежных СХД для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны оно становится особо актуальным и востребованным", - сказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Генеральный директор АО "НПО БАУМ" Андрей Гантимуров в свою очередь отметил, что компания всегда уделяла и продолжает уделять особое внимание проектированию и разработке систем хранения данных. "Нам приятно отметить, что теперь наши усилия получили официальное подтверждение эффективности и государственную сертификацию", - сказал он.

По информации пресс-службы, в данном программно-аппаратном решении операционная система Astra Linux Special Edition отвечает за обеспечение встроенными сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, а ПО "ПТК СХД "БАУМ" реализовывает функциональные возможности хранения данных и гарантирует отсутствие недекларированных возможностей.

"Получение сертификата министерства обороны подтверждает, что отечественная система хранения данных на российской операционной системе может применяться в информационных системах оборонной промышленности и других объектах критической информационной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
23.09.2019
Минобороны получило партию защищенных ноутбуков
17.07.2019
За Родину, за Пушкина!
09.04.2018
В Южной Осетии две тысячи российских военных выполнили боевые стрельбы
02.03.2017
Тверь в небо
14.05.2014
Нам сверху видно все
10.07.2013
НАТО издали и изнутри
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной