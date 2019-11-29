Минобороны РФ сертифицировало отечественную систему хранения данных Baum на базе Astra Linux

Москва. 28 ноября. ИНЕТЕРФАКС- Система хранения данных (СХД) Baum проект "Тропосфера" на основе операционной системы Astra Linux Special Edition получила сертификат министерства обороны России, сообщает пресс-служба группы компаний Astra Linux.

"Это первое доверенное решение такого уровня в сегменте систем хранения данных. В свете последних правительственных инициатив по ограничению закупок зарубежных СХД для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны оно становится особо актуальным и востребованным", - сказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Генеральный директор АО "НПО БАУМ" Андрей Гантимуров в свою очередь отметил, что компания всегда уделяла и продолжает уделять особое внимание проектированию и разработке систем хранения данных. "Нам приятно отметить, что теперь наши усилия получили официальное подтверждение эффективности и государственную сертификацию", - сказал он.

По информации пресс-службы, в данном программно-аппаратном решении операционная система Astra Linux Special Edition отвечает за обеспечение встроенными сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, а ПО "ПТК СХД "БАУМ" реализовывает функциональные возможности хранения данных и гарантирует отсутствие недекларированных возможностей.

"Получение сертификата министерства обороны подтверждает, что отечественная система хранения данных на российской операционной системе может применяться в информационных системах оборонной промышленности и других объектах критической информационной инфраструктуры", - сказано в сообщении.