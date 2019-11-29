Sabah (Турция): Турция — цунами, Россия — ураган, Китай — глобальное потепление

Турция дерзит в НАТО и блокирует планы альянса, Россия переманивает союзников США, Китай и того страшнее — представляет сущий кошмар для американцев. В таком своеобразном стиле автор характеризует отношения Запада к трем важнейшим международным игрокам. У страха глаза велики? Или трио действительно представляет опасность?

Определения, приведенные в заголовке, используются для описания геополитических рисков, которые эти три страны представляют для атлантического мира во главе с США.

Давление, оказываемое на глобальный статус-кво независимой политикой, проводимой Турцией, напоминает цунами, Россией - ураган, а Китаем - изменение климата.

Зона действия цунами, вызываемых в империалистической системе Турцией, которая разрывает цепи опекунства со стороны Атлантики, порой оказывается шире, чем кажется. Блокирование Турцией планов НАТО по защите стран Балтии и Польши от российской агрессии вызвало немалое волнение по обе стороны Атлантического океана.

Отвечая на критику, военные чиновники напомнили, что и планам, подготовленным в НАТО для защиты от террористических организаций Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны (YPG), которые угрожают нашим границам, США тоже поставили заслон. Следовательно, Анкара, четко дав понять, что, пока не будут одобрены ее оборонные планы, она ни за что не допустит одобрения другого плана НАТО, потрясла Брюссель.

Турция, выполняющая функцию "стальной сердцевины" особенно в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии, уже сейчас воспринимается как один из самых довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы.

С другой стороны, новые стратегические отношения, выстраиваемые Россией с Китаем и Турцией, снова превратили Москву в центр притяжения, как в 1980-х годах. Россия, которая открывает центры культуры, называемые "центрами Россотрудничества", в Египте, Иордании, Ливане, Марокко, Сирии и Тунисе, благодаря этому начинает перешагивать за Восточную Европу, Балканы и Среднюю Азию - свой естественный "хинтерланд" - и через Восточное Средиземноморье расширять свою зону влияния на Северную Африку.

Москва передает свои новейшие ракетные технологии Индии, Турции, Китаю, Ирану и при этом также строит "меняющие парадигму отношений" со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.

Однако сущий кошмар для США - Китай, вызывающий настоящее изменение климата в глобальной геополитике. Для США, которые впервые в своей истории вступают в войну с экономически равным им игроком, единственный шанс - привлечь на свою сторону Россию и Турцию. Но условия реальной политики показывают, что это практически невозможно.

Судя по докладу Института Лоуи "Индекс мощи Азии в 2019 году", опубликованному в мае этого года, без войны США не смогут остановить подъем Китая в Азии. Хотя Америка по-прежнему является военным лидером Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай дышит ей в затылок. Более того, Китай, догнавший США в экономическом отношении, впервые обошел США по дипломатической шкале.

Согласно списку диппредставительств, опубликованному тем же Институтом Лоуи 27 ноября, Китай, количество дипмиссий которого в мире насчитывает 276, занял первое место, а число диппредставительств США - 273.

За США следуют Франция и Япония, Россия стала пятой. А Турция, оставив позади себя Великобританию, Германию, Испанию, Италию и Бразилию, расположилась на шестой строчке (234 дипломатических миссии).

Таким образом, усиливающееся во всех сферах давление со стороны трио Турция - Россия - Китай все глубже раскалывает Атлантику. Из-за этого пресса с трех сторон США и Европа стали походить на пару, которая спит в одной кровати, но видит разные сны. В этой связи положение западных политиков напоминает трагедию музыкантов, которые продолжали играть, когда тонул "Титаник".

Берджан Тутар (Bercan Tutar)