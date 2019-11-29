Группа "универсальных офицеров" завершила доподготовку с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии

Завершен курс экспериментальной программы доподготовки, сформированной на основе опыта ведения боевых действий в Сирии. Заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в четверг приняли участие в церемонии подведения итогов и награждения офицеров, прошедших обучение в рамках этого курса. "Руководство Минобороны придает огромное значение высокому профессионализму офицеров. Каждый из конкурсантов продемонстрировал высокую боевую выучку, физическую подготовленность и, что самое главное – показал качества, которыми славен российский офицер, а именно: патриотизм, сплоченность и готовность к защите Отечества", - сказал на церемонии Картаполов.

"На основе передового опыта ведения боевых действий, в том числе в Сирии, была разработана эта уникальная экспериментальная программа доподготовки офицеров и организована ее апробация", - отметил со своей стороны Евкуров.

В частности, в номинации "Лучшие специалисты" были названы лучший водитель, лучший стрелок, лучший подводный диверсант, лучший горный стрелок, лучший воин-спортсмен. Ряд офицеров – участников экспериментальной программы доподготовки был удостоен ведомственных наград, нескольким офицерам присвоены внеочередные воинскиезвания.

Данное мероприятие завершило экспериментальную программу доподготовки группы офицеров ВС РФ, в ходе которой на полигонах военных округов и Северного флота проводился конкурсный отбор лучших офицеров по специальной методике. Всего из 4500 участников эксперимента было сформировано сводное подразделение специального назначения численностью 30 человек.

За время прохождения доподготовки офицеры получили необходимые знания и умения, выполнив семь специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке, каждый раз последовательно проходя через четыре стихии – сушу, воду, огонь и воздух.

В составе подразделения специального назначения будущие "универсальные офицеры" освоили десантирование с вертолетов по-штурмовому, преодоление сложных участков горного ландшафта, переправы через водные преграды (на лодках, тросах и под водой), организацию засад, оборудование временных пунктов базирования, использование беспилотников, выполнили упражнения боевых стрельб из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц.

В 2018 году министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение организовать дополнительную подготовку офицеров на основе современного опыта ведения боевых действий, в том числе в Сирии. Минобороны РФ разработало уникальную экспериментальную программу доподготовки офицеров и организовало ее апробацию. Участниками экспериментальной программы стали молодые офицеры, только начинающие свою карьеру, а также командиры, имеющие опыт руководства подразделениями.

Информацию предоставил ДИМК Минобороны РФ.