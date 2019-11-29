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Интерфакс-АВН

Россия предложит странам ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Бишкек. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия в ходе своего председательства в ОДКБ намерена предложить партнерам план военного сотрудничества на пять лет - до 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ. Имею в виду разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества в рамках ОДКБ на пятилетний период - до 2025 года", - сказал Путин, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент РФ добавил, что этот план мог бы быть утвержден лидерами на следующем саммите.

Председательство в организации Договора о коллективной безопасности переходит к России в 2020 году.

Выступая на сессии в Бишкеке, Путин изложил российские приоритеты на предстоящий период.

"Прежде всего, считаем важным продолжить плановую, планомерную, последовательную реализацию стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года. Речь идет о решении практических вопросов, связанных с упреждением или снижением общих угроз, укреплением безопасности на пространстве наших стран", - сказал глава государства.

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Путин Владимир
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2020-й год
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