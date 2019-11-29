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Независимое военное обозрение

Министерство обороны США планирует в ближайшее время внедрить в подразделения американской армии медицинскую робототехнику

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БЛА Dragonfly Pictures DP-14 Hawk
Беспилотник вертолетного типа Dragonfly Pictures DP-14 Hawk.
Источник изображения: https://nplus1.ru/

Командование ведомства медицинских исследований и разработок армии США United States Army Medical Research and Materiel Command (USAMRMC) разместило запрос на получение информации о роботах, которые могли бы использоваться в медицинских целях. Согласно опубликованному запросу, американские военные рассмотрят различные предложения, в которых будет содержаться подробная информация о роботах с разной степенью автономности. Главное условие - робот должен быть пригодным для оказания экстренной медицинской помощи военнослужащим и эвакуации раненых. На рассмотрение будут приняты модели различных классов, в том числе беспилотные аппараты, роботизированные катера и наземные медицинские роботы, которые при себе будут иметь набор инструментов для медицинской диагностики.

В мае этого года командование ВВС США объявило тендер на разработку и испытания беспилотных летательных аппаратов, которые можно будет использовать для быстрой эвакуации пилотов сбитых самолетов.

Согласно требованиям американских военных, спасательный беспилотник должен иметь боевой радиус не менее 185 километров, развивать скорость не менее 100 узлов (182,5 км/ч), а также должен иметь способность функционировать в условиях высокогорья на высоте 1200 метров над уровнем моря.

Ранее в США прошли испытания многоцелевого БПЛА Dragonfly Pictures DP-14 Hawk, спроектированного компанией "DragonFly" в 2013 году и разработанного специально для доставки боеприпасов и транспортировки раненых. Беспилотный вертолет DP-14 выполнен по продольной схеме c двумя несущими винтами. По такой же схеме спроектирован американский тяжелый транспортный вертолет CH-47 Chinook. Вес DP-14 составляет 408 килограммов. Машина оснащена турбовальным двигателем и может перевозить грузы весом до 195 фунтов (88,4 кг). Объем транспортного отсека DP-14 составляет 0,7 кубических метра, в котором сможет поместиться один человек. Ожидается, что беспилотный аппарат сможет работать полностью в автономном режиме.

Роботизированная транспортная платформа поможет ускорить доставку раненых с поля боя в медицинские центры и больницы. Применение робототехнических комплексов различных классов позволит значительно снизить нагрузку на военнослужащих, а также сократить потери среди личного состава.


Лина Маякова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Проекты
БПЛА
Медицина
Робот
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