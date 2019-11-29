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ЦАМТО

Танковые экипажи мотострелкового соединения ВВО в ЕАО получили право на эксплуатацию ОБТ Т-80

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Танк Т-80
Танк Т-80.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Коробейников

ЦАМТО, 28 ноября. Танковые экипажи мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской автономной области, завершили доподготовку и получили право на эксплуатацию недавно принятых на вооружение модернизированных ОБТ Т-80.

Офицерский состав прошел дополнительные курсы на базе Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Обучение остальных членов экипажей было организовано в соединении. Месячный курс доподготовки позволил экипажам полностью изучить новые системы управления вооружением и особенности эксплуатации газотурбинных машин.

Экипажи приступят к занятиям по боевой подготовке на новой технике в зимнем периоде обучения, который стартует 1 декабря.

Более 30 современных модернизированных танков Т-80 поступило на вооружение мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской автономии, в конце августа. Машина развивает скорость более 70 км/ч, пробег без дозаправки составляет около 500 км. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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